Mindestens der nächste Bundesliga-Spieltag findet ohne Zuschauer statt. Das ist eine erste richtige Maßnahme, denn Gesundheit geht vor. Aber damit ist nichts zu Ende, wie die gestern bekannt gewordene Infektion des Hannoveraner Fußballers Timo Hübers ahnen lässt. Zwar beteuert der Klub, der Spieler habe nach seiner Ansteckung keinen Kontakt mehr zu den Teamkameraden gehabt, aber der anberaumte Test aller 96-Kicker kann ja gar keine Klarheit bringen – selbst wenn alle Ergebnisse negativ sind, ist die Inkubationszeit noch nicht abgelaufen.

Nehmen wir also mal das schlimmstmögliche Szenario aus Sicht der Bundesliga. Am Mittwochabend hat Gladbach gegen Köln gespielt – und im Laufe des Donnerstags erfährt man, dass einer der Akteure positiv ist. Das hieße, dass beide Teams für 14 Tage in Quarantäne müssen und die nächsten zwei Spieltage nicht antreten können. Doch damit nicht genug. In die 14-Tage-Frist fallen rückwärts auch noch die letzten beiden Spieltage. Gladbach kickte gegen Dortmund und in Augsburg, Köln in Paderborn und gegen Schalke. Also kämen Dortmund, Augsburg, Paderborn und Schalke noch als Quarantäne-Kandidaten hinzu. Da am vergangenen Spieltag möglicherweise infizierte Schalker gegen Hoffenheim und vielleicht infizierte Augsburger beim FC Bayern kickten, wären auch diese beiden Klubs dabei. Addiert sind es dann acht Vereine!

Und Juni/Juli wird dann eine paneuropäische EM gespielt, damit das Coronavirus über hin und her fliegende Fans auch wirklich überall hinkommt? Hirngespinste, Angstmacherei? Nein, der Fußball sollte Flagge zeigen: Spiele für drei bis vier Wochen unterbrechen, EM um ein Jahr verschieben und die so gewonnene Zeit im Frühsommer für die Beendigung der nationalen Ligen nutzen. Hätte was mit Solidarität zu tun. Und mit Intelligenz. Und mit Verantwortung.