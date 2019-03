von Alexander Fischer

Herr Waldschmidt, Freiburg gilt als eine der schönsten Städte Deutschlands. Wie haben Sie sich im Breisgau eingelebt?

Richtig gut. Freiburg ist beschaulich, hat viel Natur, es herrscht keine Hektik, alles ist gut zu erreichen, ich habe eine schöne Wohnung nur rund fünf Minuten entfernt zum Stadion und das Wetter ist meistens klasse. Alles passt.

Bei Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV hatten Sie eher geringe Einsatzzeiten. Wieso gehören Sie nun beim SC Freiburg zum Stammpersonal?

Weil ich gut gespielt und Tore gemacht habe. Ich fühle mich wohl, bin frei im Kopf und spüre großes Vertrauen. Das alles hat mich richtig weit nach vorne gebracht. Ein junger Stürmer wie ich braucht Spielpraxis. Und die habe ich endlich im Breisgau auch bekommen.

Was unterscheidet den SC Freiburg von anderen Bundesligisten?

Nur mal zur Klarstellung: Bei Eintracht Frankfurt und beim Hamburger SV habe ich auch viele nette Leute kennengelernt. Beim SC Freiburg aber geht alles viel familiärer zu. Im Club, in dem weitaus weniger Leute arbeiten, als ich dies vorher gewohnt war, kennt jeder jeden. Viele sind schon sehr lange dabei, es herrscht personelle Kontinuität. Alle liefern ehrliche Arbeit ab und halten eng zusammen. Das, was uns beispielsweise die Menschen auf der Geschäftsstelle vorleben, versuchen wir als Team umzusetzen. So etwas schweißt zusammen.

Trainer Christian Streich gilt als Unikat der Branche. Wie sehen Sie ihn? Über welche Themen reden Sie mit ihm?

Dass wir in unserer Kabine häufiger mal über Themen abseits des Fußballs sprechen, kannte ich so bisher noch nicht. Der Trainer hat mit uns im Sommer zum Beispiel über Mesut Özil und die Nationalmannschaft gesprochen, als sich daraus ein Politikum entwickelte. Das hat mir gut gefallen, weil es aktuell war. Grundsätzlich spricht er vor allem Themen an, die zum Leben dazugehören. Wir Fußballer stehen ja leider nicht immer unbedingt dafür, dass wir solch übergeordnete Dinge auf dem Schirm haben. Der Austausch mit ihm ist echt fruchtbar.

Rust Fahrrad fahren und alemannisch schwätze: Freiburgs Trainer Christian Streich fasziniert durch seine Bodenständigkeit Das könnte Sie auch interessieren

Welchen Anteil hat Christian Streich daran, dass Sie in der Bundesliga angekommen sind?

Unser Trainer ist sehr kommunikativ. Er korrigiert viel, er gibt Tipps, ist extrem emotional und echt fußballverrückt. Er macht sich viele Gedanken über vermeintliche Kleinigkeiten, die andere vielleicht nicht so auf dem Schirm haben und in meiner Karriere bislang so noch gar nicht angesprochen wurden. Er sagt deutlich, wenn ihm etwas nicht passt, merkt aber auch immer an, wenn du etwas richtig gemacht hast. Als ich mal nicht von Anfang an gespielt habe, hat er mir detailliert erklärt, was für ihn in der Trainingswoche nicht gepasst hat. Schließlich kann ich gerade als junger Spieler ja nichts damit anfangen, wenn es heißt, ich hätte gut trainiert, aber ein anderer trainiere zurzeit besser. Von daher finde ich seine Ansprache richtig gut.

Beim Hamburger SV wehte nicht nur aufgrund der sportlichen Talfahrt ein anderer medialer Wind. Christian Streich sagte einmal: „In den großen Städten mit vielen Zeitungen ist alles nicht so einfach, da kommt dauernd etwas von außen auf die Jungs zu.“ Hat er recht?

Komplett. Damit umzugehen, war alles andere als einfach oder selbstverständlich. Es ist schwer, wenn du als Mannschaft merkst, dass dir die Medien wenig gönnen und vielmehr nur darauf gewartet wird, Kritik anbringen zu können. Es gab mal einen Artikel mit dem Tenor „Waldschmidt am Tiefpunkt seiner Karriere“, da ich ein paar Spiele in Folge nicht eingewechselt wurde. Ich persönlich hatte den Eindruck aber überhaupt nicht, denn ich habe mich gut gefühlt und ordentlich trainiert. Gefühlt hatte meine Karriere damals ja auch noch nicht einmal richtig angefangen.

Wie sehen Sie Ihre eigene Entwicklung? Wo gibt es Optimierungsbedarf?

Wer erst 22 Jahre alt ist, hat meistens noch an sich zu arbeiten, da bist du noch nie komplett. In vielen Situationen muss ich mehr die Ruhe bewahren, auch muss ich defensiv mehr arbeiten, um unser Mittelfeld und unsere Deckung mehr zu entlasten. Aber dies sind alles Themen, die Christian Streich auf dem Schirm hat, anspricht und uns üben lässt.

Sie haben sich beim SC Freiburg inzwischen zum Elfmeterschützen Nummer eins – vor Nils Petersen – gemausert …

Ja, das lag aber an einer Verletzung, wegen der Nils Petersen nicht spielen konnte. Ich habe damals den Strafstoß sicher verwandelt und offenbar beim Trainer einen derart guten Eindruck hinterlassen, dass er mir weiter das Vertrauen geschenkt hat. Sollte ich mich weiter gut fühlen, würde ich mir auch wieder den Ball bei einem Elfmeter schnappen. Nils ist aber ein verdienter Spieler, dessen Worte bei uns viel Gehör finden. Deshalb würde ich auch ihn wieder vorlassen, falls er das möchte.

Sie waren gerade mit der U-21-Nationalmannschaft unterwegs. Mit welchen Aussichten gehen Sie in die EM im Juni in Italien und San Marino?

Wir sind der Titelverteidiger und haben eine richtig gute Mannschaft am Start. Unser Ziel ist es, als Team zu funktionieren. Dann schauen wir mal, was am Ende dabei herauskommt.

Der Elf von Bundestrainer Joachim Löw mangelt es an Stürmern. Er hat einen Verjüngungsprozess in Gang gesetzt. Rechnen Sie sich mittelfristig Chancen einer Berufung aus?

Sollten Sie fragen wollen, ob ich enttäuscht war, keinen Anruf von Joachim Löw bekommen zu haben, dann muss ich mit einem klaren Nein antworten. Natürlich ist es der Traum eines jeden jungen Bundesligaspielers, irgendwann einmal in die Nationalmannschaft berufen zu werden. Zurzeit ist es jedoch mein Ziel, in Freiburg eine ordentliche Saison zu absolvieren und möglichst viele Spiele und Tore zu machen. Alles andere kann ich dann sowieso nicht beeinflussen.

Wäre dieser Schritt nicht die logische Entwicklung für einen jungen Mann, der alle Nationalmannschaften in Deutschland durchlaufen hat?

Fast alle, denn in der U 15 hatte ich keine Einsätze.

Fragen: Alexander Fischer