Mund abwischen, weitermachen! Das gilt für Mittagessen mit Kindern genau so wie für ein 3:3 nach einer 3:0-Führung. Manchmal geht eben gefühlt alles daneben. Mit 3:0 lag die Schweiz am Dienstagabend im Spiel gegen Dänemark in Führung. Bis zur 84. Minute. Es roch nach Sieg, doch dann schossen die Dänen in den letzten Minuten drei Tore und erkämpften sich ein Unentschieden. Da macht das „tschutte“ nur noch bedingt Spaß, zumal die Presse den eidgenössischen Kickern ordentlich das „Füdli“, also das Gesäß versohlte. In diversen Internetforen fand das mancher User zum „chörble“, andere wählten Begriffe wie „gopferdammi“, „gopfridstutz“ oder das allseits beliebte „hure Schiissdräck“.

Nun, bei aller Aufregung, die Welt dreht sich weiter, gegen Skandinavier kann man sogar eine 4:0-Führung verspielen – wenn sie denn Schweden sind, das ist deutschen Fans nur allzugut bewusst. Die Kollegen der Schweizer Nachrichtenseiten widmeten sich daher auch schnell wieder den wirklichen Themen unserer Zeit. Statt bohrender Nachfragen zum Nati-Desaster tat „20 Minuten“ schon am Nachmittag zunächst kund: „Forscher raten dir, deine Nasenbööggen zu essen“. Wirklich? Na dann, guten Appetit! Der „Blick“ blieb da schon sportlicher, hier bekam Tennis-Ass Novak Djokovic was zwischen die Nasenflügel, indem er als „Jammeri“ nach seinem Aus in Miami und der darauf folgenden Ursachensuche tituliert wurde. Ist eben kein Federer, der Novak. Die Nati fand weiter unten statt. Ebenso ein Video mit dem Titel: „Wenn Deutsche Schweizerdeutsch sprechen.“ Würden wir nie tun! Wir freuen uns lieber auf die nächsten Länderspiele der Schweiz. Aber: „Bis denn fliest no vill Wasser de Rhy derab.“