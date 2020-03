von muellerw

Leipzig nach 3:0 gegen Tottenham im Champions-League-Viertelfinale

Leipzig (dpa) – RB Leipzig hat das Viertelfinale der Champions League erreicht und damit den bisher größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Dienstag das Achtelfinal-Rückspiel gegen Tottenham Hotspur von Star-Coach José Mourinho mit 3:0 (2:0). Marcel Sabitzer erzielte vor 42 146 Zuschauern in der ausverkauften Red Bull Arena die ersten beiden Treffer für den Tabellendritten der Fußball-Bundesliga (10./21. Minute). Wenige Sekunden nach seiner Einwechslung traf noch Emil Forsberg (87.). Bereits das Hinspiel in London hatte RB mit 1:0 für sich entschieden.