Ski nordisch vor 1 Stunde

Langläuferin Sandra Ringwald: "Heute war es einfach nur zäh"

Platz 27 ist nicht das, was sich Sandra Ringwald vom ST Schonach-Rohrhardsberg über die 10 Kilometer in der klassischen Technik erhofft hatte. Der Titel geht an Therese Johaug aus Norwegen.