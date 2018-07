Biberach 13. Juli 2018, 14:57 Uhr

Kugelstoßen mal anders: So läuft es beim Abend-Wettkampf auf dem Biberacher Marktplatz

Einmal im Jahr verwandelt sich der Marktplatz in Biberach in eine Kugelstoß-Arena mit ganz besonderer Atmosphäre. Bei bestem Wetter absolvierte die nationale Elite vor mehr als 2000 begeisterten Zuschauern in Oberschwaben ihre Generalprobe vor der Deutschen Meisterschaft. Wir laden Sie ein zu einem Blick hinter die Kulissen des Vollmer-Cup.