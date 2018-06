Wir Wölfe streifen ja gerne durch die Gegend. Selbstverständlich habe ich da vor der WM auch mal einen Abstecher nach Schweden gemacht. Und ich kann euch Deutsche beruhigen: Nach allem was ich da gesehen habe, müsst ihr echt keine Angst vor dem Ausscheiden haben.

Denn schon ein kleiner Blick in die schwedische Geschichte zeigt, was passiert, wenn die Wikinger zu ambitioniert werden. Und die Idee, einen Fußball-Weltmeister zu schlagen, ist ja definitiv sehr vermessen. Ähnlich war es 1628, als die Schweden ein riesiges, beeindruckendes, nie zuvor gesehenes Kriegsschiff bauen wollten. Das sollte im Dreißigjährigen Krieg die ganze Welt beeindrucken. Nach drei Jahren Bauzeit ging das monströse Schiff namens Vasa auf Jungfernfahrt. Exakt 1300 Meter lang konnte sich die Galeone über Wasser halten, dann kenterte die gnadenlose Fehlkonstruktion und versank nach sagenhaften 20 Minuten Lebensdauer vor Stockholm. Große Pläne, jähes Ende – vielleicht ergeht es ja auch der jetzigen Nationalmannschaft so gegen euch Deutsche.

Dabei haben die Schweden ja sogar das legale Fußballerdoping erfunden. Snus, die kleinen Päckchen mit Kautabak darin, hatte neulich sogar Real Madrids Karim Benzema auf der Ersatzbank im Mund. Soll die Leistung steigern. Gibts in Schweden schon ewig, besonders erfolgreich war die Nationalelf trotzdem nicht, nicht mal, als man Snus in Deutschland noch nicht kannte und Fußballer noch mit Bier ihre Energiereserven aufluden.

Überhaupt, Bier. Gibts in Schweden nur in alkoholreduzierter Form im Supermarkt, sonst muss man in besondere Alkoholläden – und ordentlich bezahlen. Für mich als russischen Wolf eine ulkige Vorstellung. Hat aber immerhin die lustige Konsequenz, dass auf Fähren, die von Deutschland aus Richtung Norden übersetzen, oft Schweden zu sehen sind, die mit einem Sackkarren gleich palettenweise Bier importieren. Aber da helft ihr Deutschen sicher gerne: Bier liefern ja, Punkte liefern nein, das sollte dann auch euer Motto für das Spiel am Samstag sein.

