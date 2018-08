Eine Tormaschine wie der englische Nationalspieler Harry Kane? Ein Künstler wie der Brasilianer Neymar? Oder ein Youngster wie der Weltmeister Kylian Mbappé?

Wer hat das Zeug dazu die Fußballwelt zu dominieren? Ronaldos aktive Laufbahn und die von Messi neigt sich ihrem Ende entgegen. Die Frage ist, was danach kommt.

Die WM-Träume der beiden Weltstars sind zwar geplatzt, jedoch: Die prägenden Figuren des vergangenen Jahrzehnts waren bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Russland nicht nur auf dem Spielfeld noch allgegenwärtig. Messi lief in Dauerschleife in TV-Werbespots und Ronaldo grinste von überdimensionalen Werbeplakaten.

Superstar-Dualismus oder Herrschaft der Vielen?

Beide verbindet das frühe Aus bei der WM und rückt ihre Erbfrage unweigerlich in den Mittelpunkt. Die Frage ist: Wer übernimmt beim nahenden Ende der Ära Messi und Ronaldo die Rolle als weltweit führende und vermarktbare Ikone des Weltfußballs – oder wandelt sich der Superstar-Dualismus gar zur einer Herrschaft der Vielen?

Die Liste der Nachfolger ist lang: Kylian Mbappé, Harry Kane, Mohamed Salah, Antoine Griezmann, Dele Alli, Philippe Coutinho, Romelu Lukaku. Ihre Gemeinsamkeit: Sie alle besitzen derzeit noch nicht die globale Strahlkraft des Über-Duos.

Harry Kane aus England läuft mit dem Ball. | Bild: Steven Limentani

Die Ausnahme: Brasiliens Neymar hat durch seinen 222-Millionen-Euro-Wechsel zu Paris Saint-Germain bereits ein ähnliches Popularitätslevel erreicht.

Neymar (oben) jubelt über sein Tor mit seinem Teamkollegen Paulinho. | Bild: Christian Charisius

Auf Twitter hat Neymar beide Weltfußballer schon überholt: Da führte er schon in der WM-Vorrunde in der Statistik der am meisten erwähnten Spieler. Dahinter folgten Coutinho, Diego Costa und durch seinen Freistoß-Treffer auch Toni Kroos.

Die Frage ist: Was braucht es für einen Weltstar?

Historie

Bei der Frage nach der Zukunft lohnt der Blick in die Vergangenheit. Seit einer Dekade spielen fast ausschließlich Ronaldo und Messi die Hauptrolle bei den großen individuellen Saison-Auszeichnungen:

Von 21 Trophäen gingen 19 an Ronaldo (11) und Messi (8), die sich dabei jeweils fünfmal als Weltfußballer krönen ließen.

Oktober 2017: Cristiano Ronaldo küsst in London im Rahmen der Best FIFA Awards 2017 die Trophäe des FIFA-Weltfußballers. | Bild: ADAM DAVY

In den zehn Jahren, bevor ihre Regentschaft begann, teilten sich diese Trophäe dagegen gleich sieben Spieler: Zinédine Zidane (Frankreich), Rivaldo (Brasilien), Luis Figo (Portugal), Ronaldo, Ronaldinho (beide Brasilien), Fabio Cannavaro (Italien) und Kaká (Brasilien).

Der ehemalige Trainer von Real Madrid, Zinédine Zidane, verfolgt das Training seiner Mannschaft. | Bild: Andreas Gebert

Die Dauer-Dominanz eines Weltstars ist damit die Ausnahme – und kommt ansonsten höchstens in Zeiten von Pelé oder Diego Maradona vor.

Sportlicher Erfolg

Der nächste Weltstar benötigt nicht zwingend den WM-Triumph. Sollten sich Ronaldo und Messi nicht kurz vor der Rente in Katar 2022 noch ihre Weltmeister-Sehnsucht erfüllen, eint sie das titellose Schicksal mit Größen wie Ferenc Puskas, Eusebio oder Johan Cruyff.

Portugals Fußball-Legende Eusebio – ehemaliger Spieler von Benfica Lissabon, winkt 2005 im heimischen Estadio da Luz ins Publikum. | Bild: FPPHOTOS/ITS PRESS

Neben Champions-League-Großtaten als Pflicht sollte es ein Mindestmaß Glanz im Nationalteam aber schon sein – weshalb es für Ägyptens Salah schwer wird.

Der Torschütze Mohamed Salah von Liverpool feiert das zweite Tor seiner Mannschaft. | Bild: Nigel French

Die Ex-Weltfußballer George Weah (Liberia), Pavel Nedved (Tschechien) und Andrej Schewtschenko (Ukraine) werden immer eher die dritte Reihe in der Ahnengalerie bleiben.

Tore

Welchen Rekord haben Messi/Ronaldo schon wieder gebrochen? Ein Teil des Hypes machen die Tor-Superlative aus, so dass sich die Rolle als (Flügel)-Stürmer anbietet.

Als letzter großer Zehner dankte Zidane vor zwölf Jahren ab, auch Spaniens Andrés Iniesta oder Xavi konnten die Mittelfeld-Lücke nie ganz füllen.

Andrés Iniesta vom FC Barcelona jubelt nach seinem Tor. | Bild: Alberto Estevez

Vorteil Kane, Mbappé und Lukaku gegenüber Alli und Coutinho, deren Spiel nicht primär auf den Abschluss fokussiert ist.

Kylian Mbappé aus Frankreich mit der Trophäe für bester Jungprofi (young player award) der WM. | Bild: Cezaro De Luca

Vermarkbarkeit

Die Ausnahmestellung von Messi und Ronaldo wird auch durch ihre Einnahmen verdeutlicht. Auf der Forbes-Liste der reichsten Sportler liegt der Argentinier mit 111 Millionen US-Dollar durch Gehalt und Werbung auf Rang zwei, gefolgt vom Portugiesen (108).

Bild: Thomas, Sebastian

Neymar ist Fünfter (90) – als nächster Fußballer kommt Gareth Bale (34,6) erst auf Platz 35. Das Beispiel des Walisers zeigt, dass auch eher bodenständigere Charaktere wie Kane und Griezmann das Potenzial haben können.

Mai 2018: Madrids Gareth Bale jubelt mit dem Champions League Pokal nach dem Spiel. | Bild: Ina Fassbender

Der Sprung in die finanzielle Top-Kategorie gelang Bale aber erst durch den Wechsel zu Real Madrid – auch durch den Vorteil der Vermarktbarkeit in der spanischsprachigen Welt.

Der Wettlauf um die Fußballkrone beginnt

So ist das Feld offen wie lange nicht mehr. Wenn am 24. September der nächste Weltfußballer gekürt wird, könnte Ronaldo durch den Königsklassen-Triumph mit Real nochmal vorne liegen.

Am Ende ist vieleicht so wie es der russische „Sport-Express“ seinen Lesern bei der vergangenen WM versprach: „Es wird immer noch viele tolle Fußballer geben, von denen jeder in der Lage ist, Ihr Lieblingsspieler zu werden. Nicht der, den man Ihnen aufzwingt, sondern Ihr eigener.“ (dpa)

