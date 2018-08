Glückwunsch Herr Weinstein zu diesem überragenden Erfolg. Wie fühlt sich der Titel an?

Danke. Es fühlt sich klasse an und viele Stunden später sind die Glücksgefühle noch enorm.

Gab es eine spontane Feier mit den Teamkollegen und den Trainern?

Alle haben natürlich gratuliert und wir haben zusammen ein Bierchen getrunken. Danach bin ich mit einem Teamkollegen noch etwas durch Glasgow spaziert.

Haben Sie gut geschlafen?

Ich habe wunderbar geschlafen. Sehr gut.

Und wie war es am Morgen danach?

Mein erster Blick fiel auf das Europameister-Trikot. Da war mir klar, es war kein Traum.

Haben Sie schon alles realisiert?

Noch nicht so richtig, und es wird wohl auch noch etwas dauern.

Gab es schon Reaktionen aus der Heimat?

Massig. Viele Anrufe und viele Textnachrichten. Viele freuen sich mit mir. Mit so vielen Reaktionen hatte ich nicht gerechnet. Das ist ein Wahnsinn. Ich möchte gern alle beantworten und alle zurückrufen, weiß aber nicht, ob ich das zeitlich schaffe.

Sie sind am Samstag in der Qualifikation deutschen Rekord gefahren. Ahnten Sie danach, dass das Rennen am Sonntag so großartig enden kann?

Die Qualifikation war eher der schwierigere Lauf. Ich musste vor allen anderen Favoriten auf die Bahn und habe danach nur gehofft, dass kein Konkurrent schneller ist Meine Zeit war wirklich gut, aber dass sich die anderen daran die Zähne ausbeißen, damit war nicht zu rechnen. Danach habe ich mich nur noch auf das Finale gefreut und mir immer wieder gesagt: Du gewinnst das Finale.

Mit dem Portugiesen Ivo Oliveira hatten Sie einen starken Gegner. Wann hatten Sie das Gefühl, dass es mit Gold klappen kann?

Zwei, drei Runden vor Schluss habe ich das erste Mal quer über die Bahn geschaut und wusste, dass ich Vorsprung habe. Von da an galt es nur noch zu beißen. Du darfst dich da nicht schon freuen und muss hoch konzentriert bleiben. Das habe ich durchgezogen und weiter Vollgas gegeben.

Was sagte danach der Bundestrainer?

Alle haben mir gratuliert. Nachdem wir schon bei den Frauen über die gleiche Strecke den Titel nach Deutschland geholt haben, ist das ein Lohn für die harte Arbeit in der Vorbereitung und auch eine kleine Entschädigung dafür, dass wir in der Vierer-Mannschaftsverfolgung mit Platz vier eine Medaille verpasst haben. Zudem zeigen die anderen Erfolge, dass wir im Bahnradsport in Deutschland auf dem richtigen Weg sind.

Könnte der EM-Titel Ihnen nun auch die Tür zu einem Profirennstall bei den Straßenwettbewerben öffnen? Sie hatten ja schon immer den Wunsch, einmal bei einer größeren Rundfahrt auf der Straße an den Start zu gehen.

Eine schwierige Frage. Ich hoffe es. Ich habe es tatsächlich schon lange im Hinterkopf. Eine der ganz bekannten Top-Rundfahrten ist weiterhin für mich attraktiv. Sollte es nicht klappen, mache ich konzentriert auf der Bahn weiter. Schließlich sind es bis zu den Olympischen Spielen in Tokio nur noch zwei Jahre. Und da will ich auf jeden Fall dabei sein.

Wann kehrt der neue Europameister nach Hause zurück?

Am Dienstag – und direkt nach Unterbaldingen.

Freuen Sie sich auf den Empfang oder wollen Sie eher entspannen?

Einerseits freue ich mich nach der langen Vorbereitung auf etwas Entspannung, andererseits weiß ich aus den vergangenen Jahren, dass der Empfang in Unterbaldingen immer sehr herzlich ist. Ich lasse es auf mich zukommen und mich überraschen.

Was sind die nächsten sportlichen Höhepunkte für Sie?

Das nächste Trainingslager wird bald folgen und im Oktober und November gibt es Wettbewerbe im Weltcup.

Wo werden Sie die Goldmedaille und das EM-Trikot aufbewahren?

Das Trikot wird auf jeden Fall hinter Glas eingerahmt, und für die Medaille werde ich einen passenden Platz finden.

Fragen: Dietmar Zschäbitz

