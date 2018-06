Während Fußball-Deutschland analysiert, was im Spiel gegen Mexiko so schief gehen konnte, sind die deutschen Fans vor Ort in Sotschi nervöser. Manche fürchten das Schlimmste: Wenn Jogis Elf nach der Vorrunde draußen ist, haben viele von ihnen Hotelbuchungen in Städten, in denen kein Spiel gegen Deutschland mehr stattfinden wird.

Marco Jahns aus Landau drückt es klar aus: "Gewinnen wäre schön für Samstag!" Seine Ansage an Jogi Löw: "Marco Reuss, Julain Brandt und Goretzka von Anfang an bringen, dafür Özil, Khedira und Drechsler raus" sagt er und schmunzelt: "Wir sind da sehr objektiv, wie alle anderen Deutschen auch". Er und sein Kumpel, mit dem er unterwegs ist, seien Kummer gewohnt: Er selbst sei Gladbach-, sein Freund SC Freiburg-Fan.

Bild: Claudia Wagner

Auch Günter Stiebig und Jan Krätschmer aus Alsfeld in Hessen sind treue Fans, die seit 1990 zu großen Turnieren reisen. Die beiden bringen allerdings Expertise mit, beide sind als Honorartrainer für die DFB-Talentförderung tätig. Taktik und Strategie eines Trainers sind ihnen nicht fremd. "Meine Kritik am Spiel", blickt Stiebig zurück: "es war zu wenig Willen erkennbar". Nötig sei jetzt gründliche Analyse und auch die Möglichkeit für die Spieler, sich zu äußern, um Konflikte im Team zu bereinigen. Krätschmer wird konkret: "Man sollte mit weniger Risiko agieren", das Umschalten von Offensive auf Verteidigen müsse besser funktionieren, die Defensive gestärkt werden. "vielleicht sollte man darüber nachdenken, ob Özil wirklich spielen soll."

Jan Krätschmer (links) und Günter Stiebig | Bild: Claudia Wagner

Özil solle raus, Reuss dafür rein in die Startelf, findet auch Andreas Focke aus Krefeld, "und die Defensive muss besser werden". "Eine bessere Einstellung muss außerdem her", mahnt sein Freund Roland Disteldorf aus Dormagen, "das war kein Team." Trotz ihrer Kritrik am eigenen Team freuen sich die beiden über die gute Atmosphäre in Sotschi.

Andras Focke (links) und Roland Disteldorf | Bild: Claudia Wagner

Frederik und Felix hingegen sind gut drauf, klar, sie sind Schweden und was das Spiel gegen Deutschland angeht, furchtlos: „Uns würde ein 0:0 ja genügen“, meint Felix. Außerdem sind sie im Moment eher in Badelaune: „Sotchi is awesome“, sagt Felix, Sotschi sei bezaubernd, es sei wie Urlaub, der Strand schön, die Leute nett. „Wir hatten nicht so viel Freundlichkeit erwartet“, ergänzt Frederik. Ihr Tipp für die deutsche Mannschaft: „Ändert eure Aufstellung gründlich“, rät Felix, „ihr müsst sehr offensiv sein, weil Schweden eine sehr gute Defensive hat.“ Trotzdem bleiben beide in ihren Tipps bescheiden, Felix glaubt an ein 1:1, Frederik hält ein 0:2 für die Schweden für realistisch. Und wer von unseren vielen Experten Recht behält, wird sich bald zeigen….

Bild: Claudia Wagner

