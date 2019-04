Die beiden jungen Männer hatten auf Instagram ihre Autofahrt Richtung Frankfurt mit Fotos und Videos dokumentiert.

«Wir sind in Frankfurt angekommen», jubelte Álvaro Oliveira auf seinem Account. Das Foto zeigt ihn allerdings vor dem Ortsschild «Frankfurt (O)», also im brandenburgischen Frankfurt (Oder) statt am Main. Die Kommentare der Instagram-Nutzer schwankten zwischen Mitleid, Schadenfreude und auch Ungläubigkeit über das vermeintliche Missgeschick.

Vor dem Frankfurter Stadion der Freundschaft fällt dann auch dem reiselustigen Benfica-Fan das Malheur auf. «Jetzt bleiben uns weitere sechs Stunden Fahrt», sagte der sichtlich geknickte Portugiese im Video. Eintracht Frankfurt empfängt im Viertelfinale der Europa-League den portugiesischen Tabellenführer Benfica Lissabon. (dpa)