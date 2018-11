von Christoph Fischer

Die Kritik war niederschmetternd. Matthias Sammer, der selbst einmal den VfB Stuttgart trainierte und jetzt Eurosport als Experte dient, nannte die Fitness der aktuellen Formation des VfB „untauglich“ für die Bundesliga. Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke räumte nach dem erneut chancenlosen 0:3 (0:2) gegen Eintracht Frankfurt ein, man könne den Eindruck haben, die Physis der Mannschaft sei „in Teilen unzureichend, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen“.

Womöglich hätte Reschke dann über den Vorgänger des neuen Trainers Markus Weinzierl sprechen müssen. Hinter vorgehaltener Hand wird in Stuttgart schon seit Wochen spekuliert, das Training unter Tayfun Korkut sei, vornehm formuliert, in seinen Anforderungen eher zurückhaltend gewesen. Wie das in der Szene beurteilt wird, sagte Frankfurts Trainer Adi Hütter ziemlich unverblümt: „Ich hatte vor dem Spiel den Eindruck, ich sollte unsere Offensive so spielen lassen.“ Die Offensive, das waren in diesem Fall drei Angreifer in der ersten Linie. Luka Jovic, Ante Rebic und Sébastien Haller. Was diese drei mit der Stuttgarter Abwehr veranstalteten, war beeindruckend. Und stellte den Verteidigern die Note „ungenügend“ aus.

Altmeister Holger Badstuber konnte einem fast schon leid tun, wie er im eigenen Strafraum herumirrte. Und trotzdem nie verhindern konnte, dass stets einer der Gegner freistand. Und wenn es die Frankfurter im ersten Versuch nicht schafften, dann trafen sie ganz sicher im zweiten. Hätten sie ihre Chancen besser verwertet, hätten es fünf oder sechs Gegentore werden können. So blieb es bei den Treffern von Haller (11. Minute), Rebic (32.) und des eingewechselten Nicolai Müller (89.).

Michael Reschke schwant Böses. „Dass wir alle Duelle, vor allem auch alle Kopfballduelle verlieren, das kann und darf nicht sein.“ Und, ja, er müsse sich natürlich auch selbst hinterfragen. Vor der Saison hatte der fröhliche Rheinländer davon geredet, dass der VfB in dieser Saison sicher nichts mit dem Abstieg zu tun haben werde. Dieser Club hat nun nach zehn Spieltagen sehr intensiv mit dem Abstieg zu tun. „Es sind noch 24 Spieltage“, sagt Reschke. Nach dem 0:4 in Hoffenheim hatte er gesagt, es seien noch 25 Spiele. Und nach dem Spiel in Nürnberg wird er vermutlich sagen, es seien noch 23. Als es Freitagnacht eng wurde für Reschke in der Journalistenrunde, schritt Kommunikationsdirektor Oliver Schraft energisch ein: „Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut jetzt.“ Reschke sagte Dankeschön, der Mann hatte Tränen in den Augen. Ob aus Wut oder Verzweiflung, wurde nicht deutlich.

Kritik von Guido Buchwald

Schon vor dem Spiel gegen Frankfurt hatte es Kritik gehagelt. Guido Buchwald, VfB-Ikone, Ex-Weltmeister und Mitglied des Aufsichtsrates, stellte die Qualifikation von Reschke erstmals öffentlich in Frage. Thomas Berthold hieb sofort in die offene Wunde. Eine Mannschaft ohne Struktur sei das, eine Achse im Team sei nicht zu erkennen, untauglich für die erste Liga. Reschke wollte zu „diesen Störmanövern“ nichts sagen: „Wir müssen damit leben.“

Fakt ist: Nichts funktioniert beim VfB. „Ich habe eine Torchance gesehen, Mario Gomez hätte das Tor in der Anfangsphase machen müssen“, sagte Weinzierl „aber in der Summe war das alles nichts. Unsere Rückwärtsbewegung war mangelhaft.“ Weinzierl merkt allmählich, auf was für ein Himmelfahrtskommando er sich eingelassen hat. Im physischen Bereich sei „noch Luft nach oben“, bekannte der Trainer. Drei Spiele, null Punkte, 0:11 Tore.

Die Fans in der Cannstatter Kurve wandten der Mannschaft demonstrativ die Rücken zu, mehr Kritik geht nicht. Kapitän Christian Gentner wirkte denn auch vollkommen niedergeschlagen: „Wir haben keine Reaktion gezeigt, zu viele Fehler gemacht, wir hatten keine Chance, eine ganz schwierige Situation.“ Probleme mit der Kondition könne er aber nicht erkennen, „wir machen schon unsere Meter, aber wir müssen sehen, dass wir nicht den Anschluss verlieren.“

