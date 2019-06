von Marco Scheinhof und Ralf Mittmann

Wie ist das Niveau der Weltmeisterschaft in Frankreich zu bewerten im Vergleich zu den vergangenen Turnieren?

Der Frauenfußball ist schneller geworden und dynamischer, aber diese eigentlich positive Erkenntnis hat auch eine Schattenseite. Da bei Weitem nicht alle WM-Spielerinnen dem höheren Tempo gewachsen sind, gibt es mehr Fehlpässe und vor allem auch zu viele sogenannte dumme Fouls, sprich zu spät kommende Kickerinnen, die mit ihren Füßen auf den Knöcheln der Gegnerinnen landen.

Negativbeispiel aus deutscher Sicht: der Zehenbruch von Dzsenifer Marozsan nach einer rüden Attacke der Chinesin Shanshan Wang. Ein Kritikpunkt ist zweifelsfrei die Teilnehmerzahl. 24 Mannschaften sind zu viel, mit Südkorea, Südafrika, Jamaika, Neuseeland und Thailand waren fünf der sechs Gruppenletzten völlig chancenlos und im Grunde genommen einer WM nicht würdig.

Lediglich die Schottinnen, die immerhin einen Punkt ergatterten und mit ihrer sportlichen Einstellung zu gefallen wussten, hoben sich von den Schlusslichtern ab. Allerdings sieht sich der Weltfußballverband da nicht aus Sicht der Qualität gefordert, für die Fifa zählt viel mehr die Möglichkeit, kleinen Fußballnationen einen WM-Start zu ermöglichen. Mit Blick auf die 48 Teams, die ab 2026 für die Endrunde der Männer-WM qualifiziert sein werden, ist die Prognose, dass auf absehbare Zeit das Teilnehmerfeld bei den Frauen auf 32 erhöht wird, kaum verwegen.

Wo liegen die Stärken, wo die Schwächen des Frauenfußballs?

Bei den führenden Nationen sind die Spielerinnen technisch sehr gut ausgebildet, die Topspielerinnen verfügen über hohe Athletik und die beachtlichen Laufleistungen kommen teilweise sogar an Männerniveau heran. Unter den Fußballerinnen mit den meisten Kilometern ist Giulia Gwinn mit durchschnittlich elf in den bisher absolvierten vier Spielen ganz vorne dabei.

Ein Problem stellen weiterhin die Torhüterinnen dar, vielen scheint es an der Grundschulung zu mangeln. Sprungkraft lässt sich trainieren, was aber offenbar nicht überall getan wird. Hohe Schüsse ins Eck führen so oft zu Toren. Es gibt freilich auch Positivbeispiele.

Die deutsche Torfrau Almuth Schult etwa, die neben starken Reaktionen auch kompromisslos in die Ecken fliegt. Oder die Schwedin Hedvig Lindahl, die gegen Kanada einen gut geschossenen Elfmeter stark parierte. Oder die Chilenin Christiane Endler. Die Tochter eines deutschen Vaters spielte erst in der Verteidigung, ehe sie ins Tor wechselte. Eine gute Entscheidung. Im Gruppenspiel gegen die USA (0:3) stemmte sie sich vehement gegen eine noch höhere Niederlage.

Die 27-Jährige lenkte Bälle um den Pfosten, fing Flanken ab und bewies bei Rückpässen, dass sie auch mit dem Fuß den Ball elegant behandeln kann. Und auch die Schiedsrichterinnen geben kein gutes Bild ab. Viele Unparteiische sind unsicher, übersehen zu viele eindeutige Situationen. Ohne den Videobeweis hätte diese WM eine Flut an falschen Entscheidungen.

Nur die Umsetzung des Videobeweises ist mangelhaft, weil es bis zur Entscheidung viel zu lange dauert. Leider hat sich auch noch Bibiana Steinhaus verletzt. Die deutsche Schiedsrichterin, die definitiv zu den besten Schiedsrichterinnen der Welt gehört, muss wegen einer Muskelverletzung die WM vorzeitig beenden.

Warum übertragen ARD und ZDF nicht nur die deutschen WM-Spiele, sondern zum Beispiel auch Niederlande gegen Japan zur besten Sendezeit?

Ganz einfach, weil die Niederlande Europameister sind und Japan Vizeweltmeister ist. Und weil es sich lohnt. Das zweite Vorrundenspiel der deutschen Frauen gegen Südafrika wurde am selben Tag gespielt wie die Partie der U21 gegen Dänemark bei der EM in Italien, zunächst waren bei der ARD die Frauen an der Reihe, später die U21.

Den 4:0-Sieg gegen Südafrika der Frauen sahen 5,98 Millionen, das 3:1 der Nachwuchs-Männer nur noch 4,92 Millionen Zuschauer. Bei beiden Sendern sind die Programmverantwortlichen mit der Resonanz des Publikums sehr zufrieden, allerdings prognostizieren sie, dass dem Hype kein Boom folgen wird. „Das ist ja kein neues Phänomen, das kennen wir von anderen Sportarten“, sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Beispiele: Olympia-Silber der Eishockeycracks 2018 in Pyeongchang oder der vierte Platz der Handballer bei der WM im eigenen Lande im Januar 2019.

Darf man die Fußballfrauen mit den -männern vergleichen?

Klares Nein! Die Spitzenleistungen der Männer liegen in allen Sportarten über denen der Frauen. Ein Vergleich aus dem Fußball: 2016 spielten Australiens Frauen gegen eine männliche U-15-Mannschaft der Newcastle Jets. Die Partie endete 7:0 – für die Jungs. Männer sind im Schnitt 15 bis 20 Prozent leistungsfähiger. Ein Vergleich ist daher nicht fair.