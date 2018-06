von SK

In Reih und Glied: Vielleicht ist das, was die vielen Herren und wenigen Damen hier vor mir machen, ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Das Spielfeld vor ihnen und das was darauf veranstaltet wird, transkribieren sie durch eine Kombination aus Wörtern und Emotionen in ein rein auf Sprache basierendes Abbild des Spiels.

Vor den inneren Augen der Hörer und Hörerinnen baut sich analog dazu ein imaginäres Bild des Spielgeschehens auf, das vielleicht ganz anders aussieht als jenes vor den Augen der Radio-Kommentatoren: Hauptsache, es ist ein Bild. Ein bisschen wie Stille Post. Die Blickrichtung der Kommentatoren wechselt millisekündlich, vom Schaltpult zum Monitor, vom Monitor zum Spielfeld, mancher reißt wild die Arme in die Luft. Und was für ein Kopfkino findet gerade beim Hörer statt?

