von Gerd Welte, Markus Waibel Dietmar Zschäbitz, Ralf Mittmann

An diesem Wochenende starten in Südbaden die Verbands- und Landesligen in die neue Saison. Und das bei Temperaturen zwischen 32 und 34 Grad, Temperaturen also, die an die Substanz der Kicker gehen werden. Ärzte sagen, man solle möglichst nur bis elf und erst wieder ab 18 Uhr Sport treiben, die meisten Fußballspiele aber gehen in der heißesten Tageszeit über die Bühne. Wir haben beim Südbadischen Fußballverband (SBFV) nachgefragt, ob Verlegungswünsche an ihn herangetragen wurden. Und wir haben uns bei den Fußballvereinen im SÜDKURIER-Verbreitungsgebiet umgehört, wie man mit dem extremen Wetter umgeht.

Der Verband gibt freie Hand

Christian Dusch aus Rheinau, Vizepräsident des Verbandsspielausschusses, bestätigt, dass einige Pokalspiele an den kommenden Wochentagen auf Wunsch der Klubs auf spätere Abendstunden verlegt wurden. So unbürokratisch hätte man auch gehandelt im Rundenspielbetrieb, sagt Dusch, es seien aber keine Anträge auf Spielverlegung eingegangen. Der Verband habe auf keinen Fall von oben herab die Anstoßzeiten verändern wollen. „Die Vereine wollen Handlungsspielräume. Und diesen sollen sie auch haben.“ Der Vizepräsident des SBFV-Spielausschusses käme auch nie auf die Idee, Trinkpausen von oben herab zu verordnen. Dusch: „Trinkpausen sind seit Jahren üblich. Eine pro Spielhälfte ist bei diesen Temperaturen normal. Der Schiedsrichter kann aber auch zwei oder drei verordnen.“

Auch die Fans auf den Rängen brauchen eine Abkühlung. | Bild: Uli Deck

Vorausschauende Linzgauer

Verbandsliga-Aufsteiger SC Pfullendorf startet heute um 17.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen Mitaufsteiger TuS Oppenau in die Saison. Die Anstoßzeit liegt nahe der Experten-Empfehlung (ab 18.00 Uhr), aber das ist in Pfullendorf schon lange gang und gäbe. Stefan Lösch, SCP-Geschäftsführer: „Wir legen bereits seit zwei Jahren unsere Samstags-Heimspiele in den Sommermonaten auf die Abendstunden. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Zum einen, was die Zuschauerzahlen anbelangt, zum anderen, weil die späten Spiele flotter sind.“

Für den FC Radolfzell stand die Verlegung der Partie (heute, 14.30 Uhr) gegen den SV Mörsch nie zur Debatte. „Unser Gegner hat eine fast dreistündige Anreise. Da wäre es unfair gewesen, das Spiel auf den Vormittag zu verlegen“, sagt Trainer Steffen Kautzmann. Da es bis in die Abendstunden heiß ist, kam auch eine spätere Anstoßzeit nicht infrage. „Wir haben im Training abwechselnd Dauer und Intensität reduziert“, so Kautzmann. „Während der Partie werden wir die Trinkpausen nutzen und Elektrolyt-Getränke verteilen.“

Auch die Fans auf den Rängen brauchen eine Abkühlung. | Bild: Uli Deck

Landesliga spielt wie angesetzt

Auch die Spiele in den Landesligen finden wie geplant statt. Marcel Yahyaijan, Trainer der zweiten Mannschaft des FC 08 Villingen, hatte bei Gegner DJK Donaueschingen angefragt, ob man das Spiel in die Abendstunden verlegen solle. Antwort: Nein! Also wird um 15 Uhr angestoßen. Allerorten wurde in der Vorbereitung auf die zu erwartenden Hitzeschlachten entsprechend gehandelt. „Wir haben Eistonnen aufgestellt, die auch sehr rege benutzt werden“, sagen unisono Dalibor Tesic, Co-Trainer beim SV Geisingen, und Enrique Blanco, Trainer beim FC Bad Dürrheim. In der Kurstadt gab’s dazu eine Extraportion Vitamine.

Köln am 1. Spieltag bei 33 Grad im Ruhrstadion: Kölns Salih Özcan erfrischt sich bei einer Trinkpause und spritzt sich Wasser in sein Gesicht. | Bild: Guido Kirchner (dpa)

Markus Knackmuß, Trainer des FC Furtwangen, nimmt’s sportlich. „Es ist wichtig, dass die Spieler viel trinken. Schon am Tag vor dem Spiel, damit der Speicher aufgefüllt ist.“ Pragmatismus leitet Alex Fischinger, Trainer des FC Schonach. Das Wetter ändern könne ja niemand, „und schließlich müssen auch unsere Konkurrenten mit den Temperaturen leben“. Joachim Sperker, sportlicher Leiter beim FSV Rheinfelden, sieht ein anderes Problem: den frühen Saisonbeginn. „Wir sind Amateure. Im August sind viele Spieler in Urlaub. Warum startet man denn schon Anfang August in die Saison? Ende August wäre besser. Dafür könnte die Winterpause leicht verkürzt werden.“

Fußball am Wochenende Verbandsliga Südbaden – Samstag: FC Radolfzell – SV Mörsch (14.30) Waldkirch – Rielasingen-Arlen (15.00) SC Pfullendorf – TuS Oppenau (17.30) Kehl – FV Lörrach-Brombach (15.30) Kuppenheim – Rot-Weiß Stegen (15.30) Landesliga Staffel 3 – Samstag: FC Furtwangen – SC Markdorf (15.00) Villingen 2 – DJK D’eschingen (15.00) SV Geisingen – FC Schonach (16.00) VfR Stockach – FC Neustadt (16.00) Walbertsweiler – Dettingen-Din. (16.00) Landesliga Staffel 3 – Sonntag: SpVgg F.A.L. – FC Bad Dürrheim (15.00) SV Denkingen – FC Singen (15.00) Landesliga Staffel 2 – Samstag: SC Wyhl – FSV Rheinfelden (17.00) SV Weil – FC Tiengen (18.00) Zwei Spieler des SC Freiburg tragen im Training Trinkflaschen über den Rasen. | Bild: Patrick Seeger (dpa)

Sport bei Hitze: Was unbedingt sein muss und auf was verzichtet werden sollte Getränke: „Das A und O ist die Flüssigkeitszufuhr, also: trinken, trinken, trinken“, sagt Prof. Tim Meyer, der Arzt der Fußball-Nationalelf. Wobei es nicht entscheidend ist, was man trinkt, sondern wie viel man trinkt. Meyer: „Normales Leitungswasser ist vollkommen okay. Gut sind auch Saftschorles oder Tee.“ Kalte Getränke entziehen dem Körper mehr Wärme. Für die Magenverträglichkeit hingegen ist es besser, wenn die Getränke der Körpertemperatur angepasst sind. Da mit dem Schweiß auch Salz verloren geht, ist auch eine angewärmte Gemüsebrühe nicht verkehrt. Ohne Wasser geht gar nichts! | Bild: DPA

„Das A und O ist die Flüssigkeitszufuhr, also: trinken, trinken, trinken“, sagt Prof. Tim Meyer, der Arzt der Fußball-Nationalelf. Wobei es nicht entscheidend ist, was man trinkt, sondern wie viel man trinkt. Meyer: „Normales Leitungswasser ist vollkommen okay. Gut sind auch Saftschorles oder Tee.“ Kalte Getränke entziehen dem Körper mehr Wärme. Für die Magenverträglichkeit hingegen ist es besser, wenn die Getränke der Körpertemperatur angepasst sind. Da mit dem Schweiß auch Salz verloren geht, ist auch eine angewärmte Gemüsebrühe nicht verkehrt. Obst: Die Nummer eins ist die Wassermelone. Sie ist gesund, besteht zu 90 Prozent aus Wasser und ist so auch ein ausgezeichneter Durstlöscher. In den restlichen zehn Prozent finden sich Vitamine und Mineralstoffe, die sogar in den Kernen stecken. Die Frucht enthält außerdem Vitamin A, das die Haut vor Austrocknung schützt, sowie das Pigment Lycopen, das schützend gegen die Sonneneinstrahlung wirkt. Die Finger weglassen sollte man von Mangos. Die sind zwar lecker und fruchtig, doch wirken sie harntreibend und befördern den auf dem Fußballplatz eher ungünstigen Toilettengang. Die Wassermelone ist ein Hit. | Bild: DPA

Die Nummer eins ist die Wassermelone. Sie ist gesund, besteht zu 90 Prozent aus Wasser und ist so auch ein ausgezeichneter Durstlöscher. In den restlichen zehn Prozent finden sich Vitamine und Mineralstoffe, die sogar in den Kernen stecken. Die Frucht enthält außerdem Vitamin A, das die Haut vor Austrocknung schützt, sowie das Pigment Lycopen, das schützend gegen die Sonneneinstrahlung wirkt. Die Finger weglassen sollte man von Mangos. Die sind zwar lecker und fruchtig, doch wirken sie harntreibend und befördern den auf dem Fußballplatz eher ungünstigen Toilettengang. Kohlehydrate: Ernährungsexperten widersprechen sich. Man solle mit vollem Kohlehydratspeicher (etwa durch Nudeln oder Bananen) in den Wettkampf gehen, hieß es immer. Aber nun mehren sich Stimmen, die einen „aktivierten Fettstoffwechsel“ für besser halten. „Der Körper lernt, bei Belastung mehr Fett anstelle von Kohleydraten zu verbrennen“, sagt der Tübinger Biologe und Sportwissenschaftler Wolfgang Feil. Das erhöhe die Ausdauerleistungsfähigkeit. Zweierlei bleibt unstrittig: Mit leerem Magen geht nichts. Und drei Stunden vor dem Anpfiff muss die Mahlzeit verputzt sein. Nudeln füllen Kohlehydratspeicher. | Bild: Martin Schutt

Ernährungsexperten widersprechen sich. Man solle mit vollem Kohlehydratspeicher (etwa durch Nudeln oder Bananen) in den Wettkampf gehen, hieß es immer. Aber nun mehren sich Stimmen, die einen „aktivierten Fettstoffwechsel“ für besser halten. „Der Körper lernt, bei Belastung mehr Fett anstelle von Kohleydraten zu verbrennen“, sagt der Tübinger Biologe und Sportwissenschaftler Wolfgang Feil. Das erhöhe die Ausdauerleistungsfähigkeit. Zweierlei bleibt unstrittig: Mit leerem Magen geht nichts. Und drei Stunden vor dem Anpfiff muss die Mahlzeit verputzt sein. Ballaststoffe: Auch Brot beherbergt Kohlehydrate. Als besonders gesund gelten ballaststoffreiche Sorten. „Schrotbrot mit groben Körnern, am besten aus echtem Sauerteig“, empfiehlt der Münchner Ernährungswissenschaftler Dr. Nicolai Worm. Begründung: Es habe gut verwertbare Mineralien und sättige. Gut gesprochen, nur gilt genau dies nicht für den Tag des Wettkampfs, denn da wären die groben Körner eine Belastung für Magen und Darm. Die gute Nachricht für Kicker, die mit „Vogelfutterbrot“ nichts anfangen können: Ein Einback, ein Croissant oder gar ein Brioche sind besser. Mehrkornbrot? Nicht am Sport-Tag. | Bild: DPA

Auch Brot beherbergt Kohlehydrate. Als besonders gesund gelten ballaststoffreiche Sorten. „Schrotbrot mit groben Körnern, am besten aus echtem Sauerteig“, empfiehlt der Münchner Ernährungswissenschaftler Dr. Nicolai Worm. Begründung: Es habe gut verwertbare Mineralien und sättige. Gut gesprochen, nur gilt genau dies nicht für den Tag des Wettkampfs, denn da wären die groben Körner eine Belastung für Magen und Darm. Die gute Nachricht für Kicker, die mit „Vogelfutterbrot“ nichts anfangen können: Ein Einback, ein Croissant oder gar ein Brioche sind besser. Sonnenschutz: Experten raten dazu, Sport vor elf oder nach 18 Uhr zu betreiben. Generell sind die Ozonwerte zwischen 14 und 17 Uhr am höchsten, also exakt im Zeitfenster, in dem viele Fußballspiele ausgetragen werden. Auch wenn es sich vielleicht schräg ansehen mag, wenn sich Kicker mit Sonnencreme einreiben, aus Ärztesicht ist das alternativlos. „Gerade Menschen, die nicht vorgebräunt sind, müssen sich schützen“, sagt Nationalmannschafts-Doc Meyer. Sonst gibt’s Sonnenbrand, und wem das egal ist: Die Hautkrebsrate ist in Deutschland von 2006 bis 2016 um 112 Prozent angestiegen. Kein Fußball ohne Sonnencreme. | Bild: Felix Kästle

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein