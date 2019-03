Bundesliga vor 2 Stunden

Hertha schielt frech nach Europa – Wenig Hoffnungen für Selke

Mit dem Ende einer schwarzen Serie beim SC Freiburg will sich Hertha BSC die Hoffnung auf eine Europacup-Qualifikation erhalten. Seit dem 3:0-Sieg am 21. Februar 2010 haben die Berliner in der Fußball-Bundesliga nicht mehr im Breisgau gewonnen.