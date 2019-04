Dortmunds Trainer Lucien Favre ist außer sich. „Das habe ich noch nie erlebt. Das ist sehr, sehr schwer zu verdauen“, sagt der Schweizer nach der 2:4-Pleite gegen Schalke 04 und fährt in Rage fort: „Das ist so lächerlich, der größte Skandal im Fußball seit Jahren.“

Es ist der Handelfmeter, den Schalke bekommen hat, der Favre wütend macht. S04-Stürmer Embolo hatte BVB-Verteidiger Weigl den Ball an den linken Arm geschossen. „Sie wollen, dass die Spieler ihre Arme abschneiden. Ohne Arme hast du kein Gleichgewicht! Du brauchst deine Arme. Es wird das Ziel von jedem Gegner, gegen den Arm zu schießen. Das ist eine große Schande für den Fußball. Ich will wissen: Wer hat das erfunden? Der Fußball macht sich total lächerlich.“ Die meisten Experten geben Favre recht. Auf „Sky“ spricht Ex-Weltschiedsrichter Markus Merk am Samstag von einer Fehlentscheidung, tags darauf stimmt ihm Ex-Bundesligareferee Torsten Kinhöfer in der „Bild am Sonntag“ zu. Kein Elfmeter und: „Diese Regel macht den Fußball kaputt.“

Leipzigs Willi Orban (l.) hat geköpft, Freiburgs Keven Schlotterbeck prallt der Ball aus Nahdistanz an Brust und den linken Arm – keine Absicht, keine unnormale Hand- oder Armbewegung, aber Schiedssrichter Robert Schröder gibt Elfmeter für die Sachsen. Warum? | Bild: Sven Sonntag/Imago

Aber welche Regel meint Kinhöfer denn? Ex gibt ja klare Kriterien (Absicht = Handbewegung zum Ball; Entfernung zwischen Ball und Gegner; Position der Hand). Im Fall Weigl lag klar keine Absicht vor und die Entfernung zwischen Embolo und Weigl war so gering, dass der Dortmunder gar nicht reagieren konnte. Doch wie war die Position des Arms/der Hand? Knapp neben dem Körper, Unterarm nach oben, der Ball wurde von der Hand geblockt – das liegt dann eben tatsächlich im Ermessensspielraum des Schiedsrichters. Dazu Zwayer: „Es ist ein Elfmeter, weil der Arm auf Schulterhöhe abgespreizt ist und so die Körperfläche vergrößert. Die Auslegung ist eindeutig, ein strafbares Handspiel.“ Eine Anmerkung tut freilich Not: Von der „unnatürlichen Vergrößerung der Körperfläche“ wird zwar immer wieder gesprochen, im Regelwerk aber steht die Formulierung so noch nicht. Erst in der kommenden Saison wird das der Fall sein, nachdem die Regelhüter des International Football Association Board (Ifab) dies so Anfang März beschlossen haben.

Was bleibt, ist die schiere Ratlosigkeit

Wie groß die Unsicherheit allenthalben ist, zeigte sich übrigens auch am Samstag. Der gleiche Markus Merk, der Weigls Handspiel vehement als nicht strafwürdig bezeichnete, urteilte in der Szene im Spiel Leipzig gegen Freiburg ganz anders. Da hatte Sportclub-Verteidiger Keven Schlotterbeck nach einem Kopfball von Leipzigs Willi Orban die Kugel unabsichtlich und aus nächster Nähe gegen Brust und linken Arm bekommen, worauf Schiedsrichter Robert Schröder Strafstoß gab, den Emil Forsberg zum 2:1-Siegtreffer für die Sachsen nutzte. Urteil Markus Merk: „Ein klarer Elfmeter!“ Was bleibt, ist die schiere Ratlosigkeit.