Wie bewertet man eine Karriere im Rückblick? Klar, bei Sportlern geht es zunächst einmal um die blanken Zahlen, um Erfolge, Siege und Niederlagen. Bei Felix Neureuther stehen zahlreiche Erfolge bei Weltmeisterschaften und 13 Weltcupsiege. Das ist schon aller Ehren wert. Die ganz Großen zeichnet aber noch etwas anderes aus, das weit über Triumphe und Statistiken hinausgeht. Während mancher Fußballer sich selbst als Marke und sein Tun als Beruf definiert, wirkte der Felix einfach nur glücklich, wenn er sich gewissermaßen zwei Latten an die Füße schnallen konnte, um einen Berg im Slalom herabzusausen.

Wenn es dann mal nicht nach ganz vorn reichte, war das auch egal. Ein flotter Spruch, ein Lachen. Weiter ging es. Und während die meisten Topstars der Balltreter in Interviews jede kritische Äußerung vermeiden, hat der Neureuther Dampf abgelassen, wenn ihm etwas nicht passte. Doping, Olympische Spiele in Schurkenstaaten, Anzugträger mit Eigeninteressen – Neureuther sagte stets seine Meinung, auch wenn das nicht jedem passte. Konsequenzen fürchtete er nicht. Entsprechend ist es zwar schade, dass Deutschlands bester Skirennfahrer der Weltcup-Geschichte seine Karriere beendet hat, als streitbarer Geist und Frohnatur wird Felix Neureuther aber erhalten bleiben.

Tatsächlich sollte er jetzt sogar noch mehr Zeit übrig haben. In Zeiten, in denen die meisten Funktionärsposten auf nationaler Ebene ins Kukident-Werbeprofil passen, wäre ein Neureuther ein echter Gewinn. Darum sagen wir an dieser Stelle heute auch nicht Tschüss, sondern auf Wiedersehen oder besser noch: bis bald!