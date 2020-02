von Fynn Beckmann

In der Nacht zum Montag (00.30 Uhr, ProSieben/DAZN) ist es wieder so weit: In Miami steigt der 54. Super Bowl! Bei dem jährlich stattfindenden Endspiel im amerikanischen Football fiebern jedes Jahr rund 800 Millionen Zuschauer mit.

Acht Gründe, warum es sich auch für Sie lohnt, das größte Sportereignis der Welt anzuschauen:

1. Sportliche Delikatessen

Die kulinarische Spielvorbereitung hat eine große Bedeutung! Bei Super-Bowl-Partys stehen traditionell vor allem reichlich mariniertes Geflügel und Eiscreme auf dem Speiseplan. 1,3 Milliarden Chicken Wings werden allein am Finaltag in den USA verzehrt. Pizza-Lieferanten machen in den Staaten ein Drittel ihres Jahresumsatzes an diesem Abend. Auch in Deutschland hat sich dieser Trend seit Jahren festgesetzt – hier bauen eingefleischte Super-Bowl-Fans sogar ganze Stadien aus Fast Food nach:

2. Halbzeitshow mit Star-Aufgebot

Großes Spektakel! Die beiden Popdiven Shakira und Jennifer Lopez sind in Miami für die Unterhaltung in der Halbzeitpause zuständig. Vor allem die kolumbianische Künstlerin Shakira dürfte sich an ihrem Geburtstag am 2.Februar ins Zeug legen. Die Shows haben jedes Jahr einen sehr hohen Stellenwert, Stars wie U2, Janet Jackson oder Prince hatten in der Vergangenheit legendäre Auftritte.

Sport Von „Nipplegate“ bis „Purple Rain“: Diese fünf Halbzeitshows begeisterten Millionen Super-Bowl-Fans Das könnte Sie auch interessieren

3. Emotionen pur

Football gilt als sehr dynamische Sportart, pfeilschnelle Running Backs und Wide Reciever fliegen regelrecht übers Feld. Tyreek Hill von den Chiefs gehört zu den schnellsten Spielern in der gesamten National Football League (NFL) und will sogar bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio an den Start gehen. Der 25-Jährige lief einst in der Highschool die 100 Meter in 9,9 Sekunden. Auch die muskelbepackten Schlachtrösser, die in den Verteidigungslinien aufeinanderprallen, bieten dem Zuschauer ein großartiges sportliches Kräftemessen auf allerhöchstem Niveau.

4. Amerika at its best

Die Amerikaner sind für ihren Patriotismus bekannt. Der kommt natürlich auch beim größten US-Sportereignis nicht zu kurz, das Spektakel geht bereits vor dem Kickoff (Anpfiff) los. Dann donnern mehrere Düsen-Jets über das Stadion hinweg und malen die amerikanische Flagge aus farbigem Rauch in den Himmel. Die Ehre, die Nationalhymne singen zu dürfen, wird dieses Jahr der US-amerikanischen Sängerin Demi Lovato zuteil.

5. Im Büro mitreden

Um am nächsten Tag von seinen Augenringen abzulenken (vor halb fünf ist das Spiel in der Regel nicht beendet), kann man in der Kaffeeküche beim Koffeintanken bei den eingefleischten Footballfans mitreden.

6. Daumen drücken für den einzigen Deutschen

Mit dem Linebacker Mark Nzeocha von den San Francisco 49ers steht wieder mal ein deutscher Footballspieler in einem Super Bowl. Für Familienangehörige aus seiner Heimatstadt, dem fränkischen Rothenburg ob der Tauber, hat er 13 Tickets zu je 2900 Dollar ergattern können. Dieses Erlebnis will keiner verpassen. Auf seine Footballanfänge 2003 in Franken blickt der 1,90 Meter große Athlet zurück: „Wie klein der Sport damals in Deutschland war und wie es jetzt ausschaut, wo ich hier gelandet bin – das ist unglaublich.“ Er könnte der erst dritte deutsche Super-Bowl-Gewinner werden.

Sport Der dritte Deutsche im Superbowl: Football statt Fußball, das ist für Mark Nzeocha ganz klar Das könnte Sie auch interessieren

7. Starspieler treffen aufeinander

Beim Showdown sind alle Augen auf das Aufeinandertreffen zweier Spieler gerichtet: Bei den Kansas City Chiefs wirft Quarterback Patrick Mahomes seine Bälle mit haargenauer Präzision übers Feld. Beeindruckend: Letzte Saison wurde er mit 23 Jahren als jüngster wertvollster Spieler (MVP) seit Dan Marino (1984) ausgezeichnet. Bei den San Fransisco 49ers heißt die Passmaschine Jimmy Garoppolo, dessen Spielstil eher als konservativ und verwaltend zu charakterisieren ist.

8. Kultiges Moderatoren-Team

Längst gelten die Moderatoren der deutschen Sender ProSieben und Sat.1 als absolute Kultfiguren in Footballer-Kreisen. Christoph „Icke“ Dommisch und der Experte und Footballtrainer Patrick Esume werden aus dem Sun Life Stadium in Miami berichten.