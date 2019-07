Jetzt hauen sie aber rein beim Hamburger SV! Erneuerung, Erneuerung. In den nächsten Tagen wird die legendäre Stadionuhr abmontiert, die bis zum Abstieg des HSV im Mai 2018 die Dauer der Bundesligazugehörigkeit angezeigt hatte und danach die Zeitspann der Vereinsexistenz des 1887 gegründeten Klubs. Nicht dass noch einer auf die Idee käme, man könne ja ab sofort die Zweitligapräsenz des HSV abbilden, vielleicht sogar verbunden mit der Wette, dass die Zahlen dereinst identisch sein werden mit jenen der ersten Liga. Und nicht nur das! Auch das sehr bekannte Vereinslied, der Ohrwurm „Hamburg, meine Perle“, den 14 Jahre lang der Musiker, Radio- und TV-Moderator Lotto King Karl vor den Heimspielen live geschmettert hatte, wird‘s nicht mehr geben. Der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann begründete diese radikale Maßnahme so: „Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Lied, das uns viele Jahre begleitet hat, in der aktuellen Situation überhaupt nicht mehr zum HSV und zu unserer Haltung passt.“

Hoppla, was meint denn der Herr Hoffmann mit „unserer Haltung“? Etwa ein Anflug von Demut und Bescheidenheit, da es ja einmal mehr gegen Sandhausen geht und nicht gegen Werder Bremen? Und gegen Regensburg, Aue und Osnabrück statt gegen Bayern, Dortmund und Leipzig? Klar, im Lied von Lotto King Karl werden die großen Gegner verbal nass gemacht, die gar nicht mehr aufkreuzen im Volksparkstadion. Aber Hamburg ist und bleibt doch weiter eine echte Perle, und warum sollen die HSV-Fans nicht wenig bei vertrauten klängen ein wenig träumen dürfen – von vergangenen guten Zeiten und vielleicht doch einer baldigen Rückkehr ins Oberhaus?

Allen Ernstes sagen Befürworter der Hymnen-Absetzung, sie sei ein richtiger Schritt, „mal vom hohen Ross runter zu kommen – vielleicht die Wende zu besseren Zeiten“. Na ja, ein klug zusammengestellter Spielerkader wäre wohl eine bessere Lösung. Da freilich scheint‘s nicht so hoffnungsvoll auszusehen. HSV-Investor Michael Kühne spricht von einer „kunterbunt zusammengewürfelten Mannschaft“. Also alles andere als? Jawohl, alles andere als eine Perle!