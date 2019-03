Wolfsburg, VW, DFB, oh je – passt irgendwie aneinander. Die Stadt in unseliger Zeit 1938 gegründet, der Autobauer Volkswagen auch bekannt als Abgastrickser, der Deutsche Fußball-Bund mit Funktionären, die gerne mal in Saus und Braus tagen, und einer Nationalmannschaft, die vor nicht allzu langer Zeit höchster Sympathieträger war, nach einem katastrophalen Jahr 2018 aber sportlich eher auf Bewährung aktiv ist – was kann da Großes herauskommen heute Abend, wenn in der Volkswagen-Arena gegen Serbien gespielt wird? Vielleicht eine unüberwindbare Verteidigung mit den Kickern Kehrer, Süle, Rüdiger und Schulz? Im Laufe der Partie die Bekanntschaft mit neuen Akteuren, die die Namen Klostermann, Stark oder Eggestein tragen? Angriffsschwung dank den Herren Brandt, Werner und Sané? Und womöglich sogar ein Pass des alten Meisters Kroos über mehr als 15 Meter? In der Volkswagen-Arena werden auf jeden Fall einige Sitze leer bleiben, gestern waren erst 23 000 von 30 000 verfügbaren Tickets verkauft, der Verband rechnet mit

26 000 Zuschauern. Das ist für Wolfsburg nicht schlecht, kriegt doch der diese Saison ziemlich gute VfL seine Hütte auch nur selten voll. Die Zahl ist aber schlechter als die, die aus Solna in der Provinz Stockholm gemeldet wird. Dort tragen am 6. April die schwedische und die deutsche Nationalmannschaft der Frauen ein Testspiel aus und jetzt schon sind 27 000 Karten weg – mit Aussicht auf mehr.

Wolfsburg sieht sein zweites Länderspiel. Bei der Premiere Ende Mai 2003 gab es ein 4:1 gegen Kanada, Schlagzeilen aber machten nicht die Fußballer, sondern Rudi Völler. Der damalige Teamchef hatte sich über Kritik des Alt-Internationalen Mario Basler aufgeregt und diesen abgekanzelt. Der Basler, wetterte Völler, hätte anstatt zu meckern lieber eingestehen sollen, „dass es besser gewesen wäre, statt in zehn Minuten fünf Weizenbiere ex zu trinken oder eine Schachtel Marlboro zu rauchen ab und zu einmal auf den Trainer zu hören“.

Basler hat aufgehört, sich einzumischen, stattdessen tingelt er als Comedian durch die Lande. Sein Programm, das ein Kritiker als „erschreckend unterhaltsam“ bezeichnete, heißt: Basler ballert! Da könnten sich die deutschen Stürmer heute doch dran orientieren.