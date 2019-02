Im Mai 1993 stieg der SC Freiburg erstmals in die Bundesliga auf – Grund genug, gegen den FC Augsburg mit einem Jubiläumstrikot anzutreten. An das Gründungsjahr angelehnt, hatten die Verantwortlichen das schmucke Hemd 1904-mal für die Fans aufgelegt – es war binnen zwei Stunden ausverkauft.

Als nun im Vorfeld der Partie Andreas Zeyer, ein Held jener Tage, ein 1904-Trikot überreicht wird, äußert der Stadionsprecher nach der Übergabe die Hoffnung, das Jubiläumsschmankerl möge ein Glücksbringer sein.

Eine Hexe aus Grießheim steht beim Einlauf der Mannschaften auf dem Rasen. | Bild: Patrick Seeger

Kaum hat Schiedsrichter Tobias Welz angepfiffen, zeigen die Freiburger Kicker um Kapitän Mike Frantz sofort, dass sie in dem einzigartigen Trikot auch eine möglichst einzigartige Leistung bringen wollen. Nach 77 Sekunden prüft Luca Waldschmidt zum ersten Mal FCA-Torhüter Gregor Kobel. Da hat der Mann noch keine Schwierigkeiten. Zwei Minuten später muss Kobel machtlos zuschauen, wie seine Verteidiger um ein Haar ein Eigentor produzieren.

Freiburg geht souverän in Führung

Und in der 9. Minute muss er den Ball aus seinem Kasten holen. Abschlag von SCF-Keeper Alexander Schwolow, Rani Khedira schlägt ein Luftloch und Nils Petersen, der augenscheinlich auf einen Fehler des Augsburger spekuliert hatte, schießt Kobel den Ball zwischen den Beinen hindurch.

Der nächste Augsburger Ballverlust vor dem eigenen Strafraum bringt Vincenzo Grifo in Schussposition – Kobel reagiert prächtig (14.) und tut das ein weiteres Mal, als Petersen nach einem grandiosen solo von Philipp Lienhart über gut 70 Meter sein Glück mit einem Drehschuss versucht (18.).

Das 2:0 ist einfach nur noch eine Frage der Zeit, so zahlreich sind die Freiburger Chancen. Grifo misslingt der Abschluss (26.), Janik Haberers Schuss wird gerade noch von Oxford über die Latte gelenkt (28.), doch als Grifo 20 Meter vor dem Tor gefoult wird, ist es so weit. Der von Hoffenheim ausgeliehene Rückkehrer zirkelt die Kugel wunderschön über die Abwehrmauer und unhaltbar für Kobel zum 2:0 ins linke Eck. Gespielt sind 30 Minuten.

Torwart Gregor Kobel von Augsburg ist beim 2:0 geschlagen. | Bild: Patrick Seeger

Und es geht so weiter. Die Mannen von Trainer Christian Streich sind geladen wie Duracellhasen. Am Ende einer tollen Kombination über mehrere Stationen scheiterte Waldschmidt an Kobel und Grifos Nachschuss wird zur Ecke abgefälscht (40.). Dann wird der nächste Schuss von Waldschmidt vom Augsburger Torhüter per Fuß abgewehrt (42.).

3:0 vor der Halbzeit

Doch eins kassieren die Gäste noch vor dem Pausenpfiff. Siebter Eckball Grifo, Kopfball Petersen, 3:0 (43.). Und hätte Grifo nach traumwandlerischem Duett mit Haberer das Tor nicht um Zentimeter verfehlt, wäre die erste Halbzeit noch böser ausgegangen für die Mannschaft von Trainer Manuel Baum.

Trainer Christian Streich (l) und der gesperrte Christian Günter (r) sitzen auf der Bank. | Bild: Patrick Seeger

Dass die Augsburger Fußballer versuchen würden, nach einer anzunehmenden Kabinenpredigt des Trainers, nun forscher zur Sache zu gehen, versteht sich von selbst. Aber wie geht man – aus Freiburger Sicht – nach traumhaften 45 Minuten in den zweiten Durchgang? Besser werden kann es nicht, schlechter freilich schon.

Augsburg meldet sich zurück

Die Spieler bilden vor Wiederanpfiff einen Kreis, schwören sich ein, konzentriert zu bleiben. Doch sind dann nur sechseinhalb Minuten gespielt, als Khedira plötzlich mutterseelenallein vor Schwolow auftauchen kann und den Ball am Freiburger Schlussmann zum 3:1 vorbeibringt.

Rani Khedira von Augsburg (l) schießt das 1:3 gegen Torwart Alexander Schwolow. | Bild: Patrick Seeger

Zufall oder erstes Zeichen, dass sich was ändern könnte? 59. Minute, die Gäste erobern im Mittelfeld den Ball und am Ende einer koreanischen Koproduktion zwischen Ji und Koo schießt letzterer nur knapp am Pfosten vorbei.

Freiburg kann Führung weiter ausbauen

Einige Minuten wanken die Freiburger, aber sie fallen nicht. Stattdessen erobern sie im Mittelfeld den Ball, kombinieren sich zielstrebig bis an den Strafraum, wo Luca Waldschmidt den Spielzug mit einem großartigen Linksschuss zum 4:1 veredelt (64.).

Immerhin mischen die Gäste nun mit. Als Lukas Kübler den Ball verliert, kommt nur Sekunden später Michael Gregoritsch frei zum Schuss, doch der Ball prallt gegen den Innenpfosten und von dort zurück ins Feld (66.).

In der 75. Minute holen die Augsburger den ersten Eckball, eine Minute später kommt Gregoritsch im Fünfmeterraum zum Schuss, doch Schwolow gibt den Hexer und pariert.

Auch Bundestrainer Joachim Löw war zum Spiel im Schwarzwaldstadion. | Bild: Patrick Seeger

Starke Freiburger Leistung

Damit ist denn auch endlich der in der Summe natürlich zu spärlich ausgefallene Kampfgeist der Schwaben erloschen – und der für Waldschmidt in der 82. Minute eingewechselte Florian Niederlechner setzt in 86. Minute mit dem 5:1 den Schlusspunkt unter einen formidablen Auftritt des SC Freiburg. Folge: elf Punkte vor dem Relegationsplatz – „oh, wie ist das schön“, singen die Fans.