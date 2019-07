Warum überhaupt Hoffenheim und warum auch noch 1899? Gilt der Bundesligaklub TSG 1899 Hoffenheim aus dem Kraichgau nicht als Kunstprodukt, das von einem Mäzen namens Dietmar Hopp gefördert wurde und wird?

Der Reihe nach. Hoffenheim ist ein Stadtteil von Sinsheim, mit knapp über 35 000 Einwohnern nach Weinheim zweitgrößte Stadt des Rhein-Neckar-Kreises. Tatsächlich wurde der Vorgängerverein, der die Jahreszahl und das T im Namen stiftet, am 1. Juli 1899 gegründet – und zwar als Turnverein Hoffenheim. Chef des nur Männern vorbehaltenen Klubs war der Schneidermeister Jakob Wetzel und der Vereinszweck lag darin, sich als Turner sportlich zu betätigen. Von Fußlümmelei, wie der heutige Fußball seinerzeit verächtlich bezeichnet wurde, war keine Rede, von Gymnastik und einigen leichtathletischen Disziplinen dafür schon, aber die gehörten damals zum Oberbegriff Turnen.

Fußball wurde in Hoffenheim, das damals noch nicht eingemeindet war und ein eigenständiges Dasein als Dorf führte, ab 1920 im FV (für Fußballverein) gespielt. Weil er selbst eher klein war und der Turnverein groß, plädierte die FV-Klubführung mehrfach für eine Fusion mit dem TV, dochdessen Bosse lehnten jedes Mal ab. Erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als es von den Besatzern strenge Vorgaben für Vereinskonstrukte gab, kam es zur Verschmelzung. Ende Mai 1945 entstand aus dem Turnverein und dem Fußballverein die neue Turn- und Sportgemeinschaft (=TSG) 1899 Hoffenheim. Es wurde weiter geturnt, gerannt und geworfen, aber nun unter demselben Vereinsdach auch gekickt. Sehr unterklassig wohl, aber Fußball in Hoffenheim war ja auch nur spaßiger Zeitvertreib.

So ging‘s dahin bis 1989. In diesem Jahr gab es denn nicht nur die Wende in der Politik, als aus zwei deutschen Staaten einer wurde. Es gab, selbstverständlich nur regional erkennbar, auch die Wende im Hoffenheimer Fußball. Denn in jenem Jahr trat Dietmar Hopp auf den Plan, seines Zeichens als Mitbegründer des Software-Unternehmens SAP zum Milliardär gewordener Ex-Kicker des Klubs. In den Jahren 1990 bis 2001 rauschte die TSG 1899 von der Kreisliga hinauf bis in die Regionalliga. Trainer der Aufstiegsmannschaft war ein gewisser Hansi Flick, der später Assistent von Bundestrainer Jogi Löw wurde und aktuell beim FC Bayern München als Co-Trainer von Niko Kovac arbeitet.

Etwas zäher gestaltete sich der angepeilte Sprung in den Profibereich. Bis Ralf Rangnick kam. Unter dem in der Szene als „Professor“ bekannten Taktiktüftler stieg Hoffenheim 2007 in die Zweite Liga und nur ein Jahr später in die Bundesliga auf. In der ersten Saison im Oberhaus holten sich die Kraichgauer sogar den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters, am Ende war es Rang sieben. Die beiden erfolgreichsten Spielzeiten waren 2016/17 und 2017/18. Als Bundesliga-Vierter erreichte man die Qualifikation tzur Champions League, in der dann der FC Liverpool zu stark war. Und das Jahr darauf kam man als Dritter direkt in die Champions League.