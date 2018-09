Irgendwann muss sich auch Christian Streich mal setzen. Er hatte 30 Minuten lang am Rand seiner Coaching-Zone versucht, zu dirigieren und zu ordnen. In dieser 33. Minute nach Augsburgs zweitem Treffer muss aber Freiburgs Trainer erkennen, dass das an diesem Abend über weite Strecken ein aussichtsloses Unterfangen ist.

Seine Abwehr – immerhin mit drei Innenverteidigern bestück – lässt den FC Augsburg fast widerstandslos kombinieren. So als dürften sich die Gastgeber zwar in gute Positionen bringen, diese aber nicht zum Torabschluss nutzen. Warum sich also sorgen. Da eine solche Regel in der Bundesliga allerdings nicht vorgesehen ist, haben die Augsburger sehr wohl aufs Tor geschossen und auch mehrfach getroffen. Am Ende gewinnen sie mit 4:1 (2:0). Caiuby mit einem Kopfball (19.) und Alfred Finnbogason (33./68./83.) treffen für die Gastgeber, ein Eigentor beschert Freiburg das zwischenzeitliche 1:2 (49.).

Es fehlten wichtige Spieler beim SC Freiburg

Es ist ja nicht so, dass die Freiburger derzeit von personellen Positivnachrichten überhäuft werden. Ganz im Gegenteil. Diesmal fehlt auch noch mit Nils Petersen ein nicht ganz unwichtiger Mann im Freiburger Gefüge. Der Nationalstürmer hatte sich am Dienstag beim 1:0 gegen den FC Schalke 04 eine Schultereckgelenkprellung zugezogen und ist gar nicht im Kader. Dafür rückt Kapitän Mike Frantz in die Anfangself, ebenso wie Philipp Lienhart, der für Lukas Kübler spielt. Beim FC Augsburg bestreitet Finnbogason nach ausgestandener Verletzung sein Saisondebüt. Ausgerechnet jener Spieler, der im vergangenen Heimspiel gegen Freiburg drei Treffer – zwei davon in der Nachspielzeit – erzielt hatte. Und am Sonntag trifft er wieder. Wieder dreimal, er scheint Spiele gegen Freiburg zu mögen.

Die Freiburger liefen heute nur hinterher

Schon vor dem Anpfiff sind die Freiburger mit dem Stellungsspiel überfordert. Zumindest Christian Streich. Noch leicht humpelnd nach seiner Bandscheibenproblematik dauert es eine Weile, bis Freiburgs Trainer im rechten Licht steht. Gut 30 Minuten vor Spielbeginn soll er zum Interview vor die TV-Kameras, die richtige Position ist erst nach längerer Zeit gefunden. Ähnlich schwer tun sich seine Spieler in der ersten Halbzeit auf dem Feld. Sie laufen meist nur hinterher und bieten Augsburg viele Räume.

Augsburgs Marco Richter (o) und Philipp Lienhart von Freiburg kämpfen um den Ball. | Bild: Stefan Puchner (dpa)

Das Problem: Der FC Augsburg hat gerade bei Heimspielen einen stets gut ausgeklügelten Plan. Wohl durchdacht von Trainer Manuel Baum, dem in dieser Saison bislang nur ein Fehler anzukreiden ist. Er hatte sich im Tor mit Fabian Giefer für den falschen Mann entschieden, was einige Punkte kostete.

Mit Andreas Luthe ist nun Stabilität zwischen den Pfosten eingekehrt, was unter der Woche einen Punkt beim FC Bayern brachte und nun drei Zähler gegen Freiburg. Daran ändert sich auch in Hälfte zwei nichts, die die Gastgeber stürmisch beginnen, erneut aber erkennen müssen, dass Schwolow ein exzellenter Torwart ist. Er streckt und streckt sich und wischt einen Heber von Michael Gregoritsch noch neben das Tor. Es wäre das 3:0 gewesen und damit wohl der Auftakt für ruhige letzte 40 Minuten.

So aber bleibt Freiburg in der Partie und Streich darf nach seinen Wechseln – Waldschmidt und Gondorf für Lienhart und Terrarzzino – auf eine Wende hoffen. Erst recht nach einer Augsburger Slapstick-Aktion, die zum Anschlusstreffer durch ein Eigentor führt (49.). Drei Augsburger sind nicht in der Lage, den Ball wegzuschlagen und schießen sich gar noch selbst an.

Fortan ist plötzlich mehr Struktur und Leben im Freiburger Spiel, was sich in ansehnlichen Chancen niederschlägt. Christian Günters Abschluss wird gerade noch kurz vor der Linie geklärt (64.). Als allerdings Dominique Heintz Augsburgs Finnbogason im Strafraum foult, ist das 3:1 nicht mehr fern. Finnbogason selbst sorgt dafür mit dem verwandelten Strafstoß (68.) und legt kurz vor Schluss noch das 4:1 (83.) nach.

