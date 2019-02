Am Ende einer einseitigen ersten Halbzeit waren es bereits elf hochkarätige Torchancen, teils exzellent herausgespielt, teils von fahrigen Augsburgern unfreiwillig vorgelegt, da hätte die Führung des SC Freiburg weit deutlicher ausfallen können als 3:0. Nach ausgeglichenen zweiten 45 Minuten, in denen Freiburger wie Augsburger auf vier erstklassige Einschussmöglichkeiten kamen, hieß es 5:1 und alles war gut aus Sicht des 25-Jahre-Bundesliga-Jubilars aus dem Breisgau.

„So ein Spiel“, sagte Christian Streich, „genau so ein Spiel haben wir mal gebraucht.“ In diesen einem Satz des Sportclub-Trainers steckten in etwa diese Informationen: Matchplan vom Trainerteam ausgetüftelt, Matchplan von den Spielern verstanden und umgesetzt, zu hervorragendem Spiel mit dem Ball und gegen die Kugel auch noch eine notwendige Portion Glück gehabt – schon ist der höchste Sieg der Streich’schen Bundesliga-Trainerzeit Realität.

Klingt gut, war gut. In den Matchplan Einzug gehalten hatten: die Erkenntnis über den Gegner aus Augsburg, „dass die nicht so stabil sind wie zu ihren besten Zeiten, dass wir sie deshalb früh anlaufen wollten“. Hat geklappt. Nils Petersen, Vincenzo Grifo und Luca Waldschmidt brachten die FCA-Defensive derart durcheinander, dass diese Fehler en masse produzierte. Was an den drei Freiburger Offensivspielern vorbei kam, wurde oft zur Beute von Mike Frantz und vor allem Amir Abrashi. „Der Mike hat’s sehr gut gemacht“, befand Streich, Punkt, aus. Was er an seinem Kapitän hat, weiß der Mann. Auch was ein Abrashi zu leisten imstande ist, weiß der Trainer natürlich, aber dieser Kerl hatte eben vor elf Monaten eine böse Knieverletzung erlitten und ist erst seit Kurzem wieder fit.

Da bleiben immer Fragezeichen, doch der albanische Nationalspieler machte aus dem Frage- ein Ausrufezeichen! „Alle waren gut heute“, sagte Streich, „aber einen muss ich besonders loben.“ Und dann formulierte er in einem verbalen Sturmlauf eine Beurteilung vom Feinsten. „Wie der Amir gespielt hat – großartig – nach so langer Verletzungszeit – drei-, viermal wurde er gefoult, weil er vorher die Bälle erobert hat und dann unweigerlich gefoult wurde – einmalig.“ Ein Lächeln huschte durch das Gesicht des Freiburger Fußballgelehrten: „Das macht mich total glücklich.“

Amir Abrashi erhielt das Sonderlob zu Recht – an einem Tag, an dem Petersen seine Saisontore sechs und sieben erzielte, Luca Waldschmidt sein siebtes, der eingewechselte Florian Niederlechner sein viertes, und Vincenzo Grifo einen Freistoß ins Tor zauberte ,wie damals, in seiner ersten Freiburger Zeit. An einem Tag, an dem auch Verteidiger Philipp Lienhart die Note 1 verdient hatte. An einem Tag, an dem der Abstand auf den Relegationsplatz auf elf Punkte anwuchs. An einem Tag, „so wunderschön wie heute“ – wie die Fans aus voller Kehle schmetterten.