Vor dem Spiel hatten die Trainer Höflichkeiten ausgetauscht – aus der Distanz natürlich. In Nordbaden lobte Julian Nagelsmann das Wirken des Kollegen Streich in Freiburg, in Südbaden fand Christin Streich anerkennende Worte für die Arbeit von Nagelsmann im Kraichgau. Ein Unentschieden sozusagen.

Als der Ball rollte, tat er das oft in der für beide Team gefahrenfreien Mittelfeldzone. Immerhin gab es zwei gute Szenen für die Gastgeber, beide Male war Lucas Höler Hauptdarsteller. In der 2. Minute missriet ihm der Schuss aus 14 Metern, nachdem Hoffenheims Kapitän Kevin Vogt eine Flanke von Jerôme Gondorf mangelhaft abgewehrt hatte. Und in der 7. Minute hätte der Freiburger Angreifer freie Bahn gehabt, wenn er denn die Situation nach einem weiten Schlag von SC-Torwart Alexander Schwolow richtig eingeschätzt hätte. Stattdessen versuchte er sich im Fallen in einem Weitschuss, was geradezu zwangsläufig daneben gehen musste.

Drei Traumtänzer und fahrlässige Chancenverwertung der TSG

In der 19. Minute lag der Ball dann plötzlich im Freiburger Tor. Joelinton war es, der zum 0:1 traf, freundlich assistiert von gleich drei Traumtänzern im roten Sportclub-Dress. Erst schlug Pascal Stenzel von der Mittellinie einen miserablen Pass Richtung eigenen Strafraum, dann spielten Dominique Heintz und Schwolow das fatale Spielchen „Nimm du ihn, ich hab ihn sicher“, mithin ging keiner der beiden zur Kugel, worauf Joelinton sich nicht zweimal bitten ließ.

Joelinton von Hoffenheim erzielt das 0:1. | Bild: Patrick Seeger/dpa

Das Gegentor wirkte minutenlang wie ein Schock für die Elf von Christian Streich, aber Hoffenheim versäumte es, nachzulegen. Dennis Geiger schoss aus 16 Metern Schwolow in die Arme (26.), Florian Grillitsch ballerte aus 20 Metern drüber (33.) und Andre Kramaric scheiterte, nachdem er Stenzel ausgetänzelt hatte, aus acht Metern an dem diesmal hellwachen Schwolow (37). Und schließlich war Freiburgs Torhüter einen Tick eher am Ball als Joelinton, nachdem zuvor Heintz im Mittelfeld den Ball leichtfertig an Kramaric verloren hatte (39).

Wer die letzte Entschlossenheit vermissen und so viele Möglichkeiten liegen lässt, der darf sich nicht wundern, wenn die Führung verlorengeht. In der 42. Minute zog Christian Günter, bester Freiburger im ersten Abschnitt, von rechts einen Eckstoß an den Fünfmeterraum, der aufgerückte Manuel Gulde beförderte die Kugel an den Pfosten und Höler staubte mühelos zum 1:1 ab.

Lucas Höler (l) bejubelt seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 mit Christian Günter (r). | Bild: Patrick Seeger/dpa

Unnötiger Elfmeter und zu viel Platz für Hoffenheim

Halbzeit zwei begann, na ja, verhalten – mit leichten Vorteilen für die Heimmannschaft. Als ein vielversprechender Konter am Laufen war, kam der Ball zu Stenzel – und weg war er. Die Flanke des Rechtsverteidigers ging hoch an Freund und Feind vorbei ins Niemandsland. Vielleicht hätte der Trainer ein Einsehen haben sollen mit seinem Defensivspieler – denn wenn nichts geht, dann geht nichts. Christian Streich ließ Stenzel auf dem Rasen, prompt kam der gegen Nico Schulz zu spät und verursachte so an der rechten Strafraumlinie einen Strafstoß – eine Aktion, so unnötig wie in Kropf, wie der Volksmund zu sagen pflegt. Kramaric traf problemlos vom Punkt zur erneuten Hoffenheimer Führung (58.).

Trainer Christian Streich ärgerte sich während des Spiels über das ein oder andere Geschenk, das Freiburg den Hoffenheimern machte. | Bild: Patrick Seeger/dpa

Nach 65 Minuten war der Arbeitstag von Stenzel ebenso zu Ende wie der des Torschützen Höler. Es kamen die Offensivkräfte Luca Waldschmidt und Florian Niederlechner. Doch beim Sportclub ging erst mal nichts mehr zusammen. Logische Folge: das 1:3. Als Kerem Demirbay allen Platz der Welt hatte, war es für den Feinfuß im Hoffenheimer Mittelfeld ein Leichtes, dem Kollegen Kramaric den Ball aufzulegen. Der Kroate guckte und schob das Runde durch die Beine von Schwolow ins Eckige (72.). Zuvor schon hatten die Gäste durch Adam Szalai (63.) und Benjamin Hübner Chancen ausgelassen.

Freiburg macht Druck in der Schlussphase, Demirbay eiskalt

Dann kam Minute 77 und mit ihr ein Adrenalistoß für die Freiburger, den sie so sehr brauchten. Wieder Ecke Günter von rechts, wieder Kopfball, diesmal von Niederlechner und zwar direkt in den Torwinkel. Das Anschlusstor brachte Streichs Mannen endlich auf Touren – und Hoffenheims Torwart Oliver Baumann in den Mittelpunkt des Geschehens. Der frühere Freiburger boxte erst einen Schuss von Waldschmidt aus dem Winkel und noch in der gleichen 79. Minute wehrte er auch Guldes Kopfball ab.

Gern gesehener Gast im Breisgau: Bundestrainer Joachim Löw beobachtet das Spiel. | Bild: Patrick Seeger/dpa

Weiter ging’s nur eine Minute später. Niederlechner mit rechts, Nils Petersen mit links, wieder blieb Baumann zweimal Sieger. Das 3:3 lag förmlich in der kalten Schwarzwaldluft, doch stattdessen fiel das 2:4. Demirbay zog aus 20 Metern ab und von der Latte sprang der Ball deutlich hinter die Torlinie. Es war die Entscheidung im badischen Derby, in dem die Kicker aus dem Süden denen aus dem Norden etwas zu oft Geschenke verteilten.