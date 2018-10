von Ralf Mittmann

Alexander Schwolow: Zeigte eine fehlerfreie Partie. War stets Anspielstation und behielt in brenzligen Situationen die Ruhe. Wenn etwas auf seinen Kasten kam, war er zur Stelle. Bei Hazards Gegentreffer per Foulelfmeter machtlos. – Note: 2

Torwart Alexander Schwolow (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Lukas Kübler: War defensiv bärenstark und diesmal auch nach vorne immer wieder an Angriffen beteiligt. Bekam es auf seiner rechten Abwehrseite oft mit Hazard zu tun, den er allerdings von Beginn an gut unter Kontrolle hatte. Lief unermüdlich auf und ab, scheute keinen Zweikampf, klasse! – Note 2

Lukas Kübler (Freiburg) - Mannschaftsfoto und Portraits SC Freiburg 15/16 | Bild: Joachim Hahne

Manuel Gulde: Strahlte erneut viel Ruhe aus und ließ sich von pressenden Gladbachern nicht beirren. Seine Defensivaufgaben löste er sehr gut, was seine Zweikampfquote von 89 Prozent (Höchstwert aller Spieler) bestätigte – eindrucksvoll! – Note: 2

Manuel Gulde (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Dominique Heintz: Kam in den ersten 45 Minuten nicht richtig auf Touren und hatte so den offensiv starken Gladbachern Probleme. In der 19. Minute verschuldete er mit ungestümem Einsteigen gegen Stindl den Foulelfmeter, den Hazard zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich verwandelte. Nach der Halbzeit zeigte er dann seine gewohnt gute Defensivleistung. Immerhin mit einigen starken Pässen. – Note: 3,5

Dominique Heintz (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Christian Günter: Gegen gut gestaffelte Gladbacher ergaben sich selten Räume auf seiner linken Seite, wenn aber Platz da war, schaltete sich das Freiburger Eigengewächs wie von ihm gewohnt nach vorne mit ein. Auch hinten konnte er seine Abwehrseite meist dicht halten. – Note: 2,5

Christian Günter | Bild: Hahne, Joachim

Janik Haberer: Eigentlich ein Mann für die Zentrale. Wie schon öfter wurde er aber von Trainer Streich auf dem rechten Flügel eingesetzt, und für das, was er da ablieferte, hatte er die Standing Ovations des Publikums bei seiner Auswechslung wirklich verdient. Sprintete unermüdlich auf und ab, ging energisch in die Zweikämpfe. Offensiv setzte er mit einigen guten Pässen Akzente, so zum Beispiel mit seiner flachen Flanke in der 57. Minute, mit der er Waldschmidts traumhaften Treffer zum 2:1 vorbereitete. – Note: 2

Janik Haberer (Freiburg) , Mannschaftsfoto SC Freiburg Saison 2017/18 | Bild: Joachim Hahne

Nicolas Höfler: War immer anspielbar und auch sehr präsent in den Zweikämpfen. Verbuchte so viele Ballgewinne und leitete das Freiburger Spiel mit guter Übersicht und der nötigen Ruhe. War mit einem abgefangenen Stindl-Pass im Mittelfeld Ausgangspunkt für den überfallartigen Angriff über Koch, Haberer und Vollstrecker Waldschmidt zum 2:1. Einige vermeidbare Ballverluste hatte er auch, aber die sind halt seiner manchmal risikoreichen Spielweise geschuldet. – Note: 2,5

Nicolas Höfler (Freiburg), Mannschaftsfoto SC Freiburg Saison 2017/18 | Bild: Joachim Hahne

Robin Koch: Übernahm wie schon die Woche zuvor in Berlin neben Höfler den defensiveren Teil der Doppelsechs. Steuerte zwar gegen Gladbach nicht sein zweites Saisontor bei, war aber mit einem Klassepass auf Haberer maßgeblich am 2:1-Führungstreffer beteiligt. Seine Fähigkeiten als etatmäßiger Innenverteidiger kamen ihm bei seiner Zweikampfführung zugute, weshalb er sich im Mittelfeld oft behauptete. – Note: 2,5

Robin Koch (Freiburg) - SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Joachim Hahne

Mike Frantz: Seine kämpferische und aufopferungsvolle Einstellung kostete ihn viel Energie, weshalb der Kapitän nach 70 Minuten durch Roland Sallai ersetzt wurde. Bis dahin war er vor allem bemüht, seine linke Seite defensiv dicht zu halten. Nach vorne konnte er gegen aggressive Gladbacher wenig beisteuern. – Note: 3

Mike Frantz (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Nils Petersen: War vor allem gegen den Ball unglaublich aktiv und versuchte mit den wenigen Ballaktionen, die er hatte, offensive Spielzüge einzuleiten. Das gelang mehrfach eindrucksvoll. Der eine Torabschluss, den er hatte, schlug direkt im Netz ein – wenn auch nur ein Elfmeter, Tor ist Tor! – Note: 2,5

Nils Petersen (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Gianluca Waldschmidt: Nachdem er gegen die Hertha wieder knapp 90 Minuten ran durfte, startete er auch heute für die Breisgauer – und wie! Nach nur 12 Sekunden tauchte der Neuzugang vom HSV alleine vor MG-Torwart Sommer auf, legte den Ball links vorbei und wurde zu Fall gebracht. Folgerichtig gab es Elfmeter, den Petersen zum 1:0 verwandelte. Auch im weiteren Spielverlauf war der 22-Jährige an fast allen Freiburger Offensivaktionen beteiligt. Seine Leistung krönte er in der 57. Minute mit einer technisch hochanspruchsvollen Direktabnahme, die den Treffer zum 2:1 bedeutete. – Note: 1

Gianluca Waldschmidt (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Rolland Sallai: Der Neuzugang von Apoel Nikosia kam nach 70 Minuten für Mike Frantz und scheiterte in knapp 20 Minuten Spielzeit mit gleich drei Torabschlüssen. Hätte seiner Mannschaft eine nervenaufreibende Schlussphase ersparen können, aber auch so ein erfrischender Kurzauftritt – dafür die Note 2,5

Die spät eingewechselten Philipp Lienhart und Lucas Höler bleiben ohne Bewertung – obwohl Höler ja für seinen beherzten 50-Meter-Schuss ins von Gladbachs Torwart Sommer verlassene Tor zum 3:1 sich schon eine kleine 1 verdient hat.

