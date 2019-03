von Ralf Mitmann

Einhundert Prozent aller Saisontore gegen die Bayern, wer kann das schon von sich behaupten, egal bei welchem Bundesligaverein? Lucas Höler, 24, als Offensivspieler beim SC Freiburg meist in Reihe zwei hinter Nils Petersen, Luca Waldschmidt oder auch Florian Niederlechner, ist dieses Kunststück gelungen. Beim 1:1 im Hinspiel im November hatte er in der Allianz-Arena zum späten 1:1 getroffen, am Samstag nun gab er nach gerade mal 137 gespielten Sekunden mit einem großartigen Kopfball nach perfekter Flanke von Christian Günter dem für den verletzten Manuel Neuer im Münchner Tor stehenden Sven Ulreich das Nachsehen. Wenn dem guten Höler das jemand vor eineinhalb Jahren vorhergesagt hätte, er hätte ihn für verrückt erklärt. „Dem hätte ich wahrscheinlich den Vogel gezeigt“, sagte er freudestrahlend nach dem 1:1 im Schwarzwaldstadion und ergänzte: „Jetzt schon zweimal gegen die Bayern getroffen zu haben, das ist ein Traum.“ In der Bundesliga-Geschichte des SC Freiburg ist Höler sogar der erste Spieler überhaupt, der in Hin- und Rückspiel gegen die Bayern getroffen hat.

Die Freiburger Mannschaft feiert das 1:1-Unentschieden. | Bild: Patrick Seeger/dpa

Dabei hatte sich der laufstarke Offensivakteur bislang nicht als außergewöhnlicher Torjäger hervorgetan. Es ist auch gerade mal diese rund eineinhalb Jahre her, dass Höler die Chance in der Bundesliga bekam. In der Winterpause der Saison 2017/18 hatten die Freiburger ihn vom Zweitligisten SV Sandhausen geholt – eben als Backup für Nils Petersen und Florian Niederlechner.

Höler ist keiner, der in jungen Jahren ein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen hat. Der aus Achim, der größten Stadt im Landkreis Verden in Niedersachsen stammende Fußballer, wechselte im Sommer 2014 vom VfL Oldenburg zur zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 (3. Liga), zwei Jahre später folgte der Schritt zum SV Sandhausen in der 2. Bundesliga. Dort profilierte er sich mit Toren und Assists, was den Spionen des SC Freiburg nicht verborgen blieb. Sie haben in Höler das erkannt, was sie vor allem sehen müssen auf der Suche nach neuen Kräften: Entwicklungspotenzial.

Freiburgs Lucas Höler erzielte das 1:0. | Bild: Uwe Anspach/dpa

„Vierte Liga, Dritte Liga, Zweite Liga, Erste Liga: Immer passt er sich an. Das ist unglaublich“, lobt Trainer Christian Streich und betont, „ich habe gewusst, es kommen gute Leistungen.“ Deshalb auch gibt es Rückendeckung, wenn es mal nicht so läuft. Wie zum Beispiel in dieser Saison im Heimspiel gegen Werder Bremen im November. Der Sportclub führte bis in die Schlussphase 1:0, dann bekam Höler zweimal die Chance, die Partie zu entscheiden. Erst brachte er in der 85. Minute die Kugel nach perfekter Vorarbeit von Janik Haberer nicht an Bremens Schlussmann Jiri Pavlenka vorbei, dann setzte er in der 90. Minute den Ball freistehend gegen den Pfosten – und statt 2:0 hieß es in der Nachspielzeit plötzlich 1:1. Und was macht der Trainer? „Ja, er hat die zwei Chancen, wo er das Tor machen kann, aber er hat gut gespielt“, sagt Streich und lobt den unglücklichen Angreifer. Laufleistung, Einsatzbereitschaft, alles sei top, „der Lucas ist ein hungriger Fußballer, der im Training alles gibt und nie aufmuckt, wenn er, wie so oft gewesen, nicht zur ersten Elf gehört“.

Freiburgs Mike Frantz (im Vordergrund) und Rafinha kämpfen um den Ball. | Bild: Patrick Seeger/dpa

Das tut er inzwischen öfter. Höler hat in seiner Entwicklung wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Zwar durfte er gegen die Bayern wohl nur von Beginn an spielen, weil Petersen verletzt fehlte. Aber den Vorzug vor Niederlechner bekam er. Das könnte in den beiden nächsten Partie am kommenden Freitag (20.30 Uhr) in Mainz und die Woche darauf in Bremen wieder so sein, denn Christian Streich und sein Trainerteam haben schlicht Vertrauen in die Fähigkeiten des 24-Jährigen. Und Petersen wird wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel definitiv weiter fehlen.

Lucas Höler war nach dem 1:1 gegen die Bayern sicher der glücklichste aller stolzen Freiburger, zu denen vor allem auch der formidable Torwart Schwolow, aber auch der Trainer zählte. „Wir sind super ins Spiel reingekommen, sind das Risiko gegangen und haben es immer wieder geschafft, ins Gegenpressing zu kommen“, resümierte Streich. „Die zweite Halbzeit ist dann natürlich brutal. Es ist extrem schwierig, weil die Bayern normalerweise erdrückend spielen. Hinten raus, hatten wir natürlich etwas Glück. Wir sind an die absolute Kante gegangen, ans Maximale, was möglich ist.“ Der Punkt war denn auch verdienter Lohn.