Alexander Schwolow: Der SC-Torhüter hat großen Anteil am Freiburger Punktgewinn. Verfehlten die Münchner mit ihren Schüssen und Kopfbällen in der ersten Halbzeit bis auf Lewandowski Treffer zum 1:1 das Tor, musste Schwolow nach dem Seitenwechsel mehrfach eingreifen. Er tat es gegen Kimmich, Boateng, James, Gnabry und Lewandowski mit Bravour! – Note: 1

Pascal Stenzel: Der Rechtsverteidiger hatte immer wieder mal Probleme mit Gegenspieler Coman, ließ sich aber nie entmutigen und bekam ihn im zweiten Abschnitt zusehends in den Griff – weshalb der Franzose nach 73 Minuten ausgewechselt wurde. – Note: 3

Keven Schlotterbeck: Imponierend, mit welcher Ruhe der junge Innenverteidiger zur Sache ging. Kein ungestümes Tackling, kein überhasteter Pass, im Zweifel aber mit kompromisslosen Befreiungsschlag – das war stark! – Note: 2,5

Dominique Heintz: Wer einen Lewandowski zum Gegner hat, der muss einfach 90 Minuten auf der Hut sein – und ganz ausschalten kann man den Polen sowieso selten. Auch wenn der Bayern-Torjäger seinen 199. Bundesligatreffer erzielte, war Heintz' Leistung voll in Ordnung. – Note: 3

Christian Günter: Der Linksverteidiger riss die SC-Fans in der ersten Halbzeit mehrfach von den Sitzen. Was für Antritte, was für Sprints, klasse. Seine präzise Flanke verwandelte Höler nach nur 137 gespielten Sekunden per Kopf zum 1:0. Gegen Ende ging Günter etwas die Luft aus, weshalb er dem eingewechselten Gnabry eine Schusschance gewährte – aber da war ja noch ein Schwolow. – Note: 2

Nicolas Höfler: Nach viereinhalb Monaten Verletzungspause wieder zurück – und das mit einer guten Leistung. Seine Übersicht, sein manchmal vorausahnender Instinkt tut der Mannschaft gut. Schön, dass Höfler wieder gesund ist und fit dazu. – Note: 2,5

Amir Abrashi: Starker Auftritt voller Selbstbewusstsein. Schnappte den Gegenspielern mehrfach den Ball weg, gefiel zudem mit gescheiten Pässen. Ein überragendes Laufpensum gehört bei ihm ja sowieso zum Standardangebot. – Note: 2

Mike Frantz: Dank Höflers Rückkehr wieder offensiver als zuletzt, und das mit positiver Wirkung. Einzige Kritik: Der Kapitän hätte in der 18. Minute das 2:0 machen müssen, als ihn Haberer glänzend freigespielt hatte. Frantz schoss flach statt hoch, so konnte Boateng auf der Linie klären. – Note: 2,5

Janik Haberer: Überragende Leistung! Wie immer ein Kilometerfresser, dazu mit beeindruckendem Zweikampfverhalten. Initiierte von hinten heraus mehrfach kluge Konterangriffe, die er dann auch alle noch mitlief. – Note: 1,5

Vincenzo Grifo: Hatte mehrfach Abschlusschancen, aber das Visier stimmte diesmal nicht. Probierte es einige Male mit Schlenzern, verfehlte aber das Tor stets um ein paar Meter. Viel Laufarbeit auch nach hinten. – Note: 3

Lucas Höler: Dem Mann liegen die Bayern. Traf er im Hinspiel in München kurz vor Schluss zum 1:1, besorgte er diesmal nach nur 137 Sekunden die 1:0-Führung. Nach einem Foul an ihm sah Hummels in der 6. Minute Gelb, es hätte aber durchaus auch Rot sein können, wenn nicht sogar müssen. Immerhin: Höler hat nun in dieser Saison einhundert Prozent der Freiburger Tore gegen den FC Bayern erzielt. – Note: 2

Luca Waldschmidt: Der Junioren-Nationalspieler kam nach 69 Minuten für Frantz, konnte aber nicht mehr mit Offensivaktionen aufwarten, weil der Sportclub praktisch nur noch verteidigte. Ohne Benotung.

Manuel Gulde: Nach Höfler der zweite Rückkehrer. Kam nach 72 Minuten für Höler und half mit, den Punkt zu sichern. Ohne Benotung.

Jerôme Gondorf: Kam für die dreiminütige Nachspielzeit für Grifo aufs Feld. Ohne Benotung.