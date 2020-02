Alexander Schwolow: Chapeau, Respekt, Extralob! Freiburgs Nummer 1 zeigte sich von seiner besten Seite. In Halbzeit eins blieb er Sieger gegen Dabbur, als Hoffenheims Stürmer alleine vor ihm auftauchte und ihn per Heber düpieren wollte. In Halbzeit zwei parierte Schwolow mehrfach ganz stark. Das Sahnehäubchen lieferte der SC-Keeper in der 88. Minute, als er einen scharfen Schuss von Bebou mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenkte. Wie sagte ein Fan auf der Tribüne? „Zum Glück het de Schwolli so lange Griffel!“ – Note: 1

Die Befreiung: Torwart Alexander Schwolow bejubelt seinen Shot-Out beim 1:0 Sieg über Hoffenheim. | Bild: Hahne, Joachim

Jonathan Schmid: Sind wir ehrlich, ein echter Verteidiger wird der Jonny nicht mehr. Wenn er sich dann auf der rechten Seite nach vorne einmischen kann, sieht alles gleich viel besser aus als sein defensives Zweikampfverhalten. Und in der Vorwärtsbewegung hatte Schmid einige gute Momente. – Note: 3

Robin Koch: Nach 25 Minuten war Schluss für den Abwehrchef des Sportclubs. Nach einem Zweikampf in Torausnähe im eigenen Strafraum rauschte Koch Kopf voran in die Werbebande und zog sich dabei eine Schnittwunde zu. Blutend musste er vom Feld. Bis dahin.stabil. – Note für 25 Minuten: 3

Mit einer Platzwunde am Kopf muss Robin Koch ausgewechselt werden. | Bild: Hahne, Joachim

Manuel Gulde: Ersetzte ab der 25. Minute den verletzen Koch. Wurde sofort von Luca Waldschmidt mit einem ungenauen Zuspiel auf die Probe gestellt und bestand diese mit Auszeichnung. Schneller am Ball als der herannahende Dabbur, mit feinem Pass gleich das Umschaltspiel in Gang gesetzt. Das gab offensichtlich Selbstvertrauen, am Ende stand der Innenverteidiger sogar als der Freiburger mit den meisten Torschüssen in der Statistik. Präzise gesagt waren es Kopfbälle nach Eckstößen von Günter – einen davon musste Skov für seinen geschlagenen Torwart Pentke von der Linie kratzen. – Note: 2

Dominique Heintz: Solider Auftritt, einige schöne Spieleröffnungen, anders als noch vor Wochenfrist beim 0:4 in Köln sehr zweikampfstark. Erst in der stürmischen Schlussphase der Hoffenheimer wie alle Nebenleute phasenweise leicht unsortiert. – Note: 3

Christian Günter: Im Vergleich zu seinen Darbietungen gegen Paderborn und in Köln verbessert. Sorgte mit dynamischem Antritt für die spielentscheidende Szene, weil ihn im Strafraum Hoffenheim-Verteidiger Posch weggrätschte. Trainer Christian Streich lobte: „Wie er da den Ball behauptet und weiterläuft, war klasse. Da konnte er nur noch gefoult werden.“ – Note: 2,5