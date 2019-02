Nach dem von kapitalen Fehlern begleiteten 2:4 gegen Hoffenheim hatte Christian Streich ein Wort gleich mehrfach benutzt: Stabilität, es gelte vor allem Stabilität ins Spiel zu bringen, und das möglichst schnell. Eine Woche lang hätten er und seine Kollegen im Trainerteam Zeit, um sich entsprechende Maßnahmen auszudenken.

Stuttgart, Sonntagabend

Ein Blick auf den Zettel mit den Aufstellungen macht klar, wie Freiburgs Trainer seinen Beitrag zur Stabilität des Teams leisten will. Mit Lukas Kübler, Manuel Gulde, Dominique Heintz, Christian Günter und Philipp Lienhart, der erstmals in dieser Saison von Anfang an dabei ist, stehen gleich fünf Verteidiger in der Startelf. Und mit Robin Koch im Mittelfeld, den man auch eher Defensivkraft verstehen kann, sogar deren sechs.

Und dann sind gerade mal 70 Sekunden vorbei, da sprintet Alexander Esswein auch schon alleine Richtung Freiburger Tor. Der Neuzugang des VfB flankt allerdings genau auf SC-Abwehrchef Gulde. Erster Eindruck: Es könnte ein langer Weg zur Stabilität werden. Und vielleicht geht der ja auch über die Offensive? Nach dreieinhalb Minuten kombinieren sich Vincenzo Grifo, Lucas Höler und Nils Petersen bis tief in den Stuttgarter Strafraum, Letzterer überrascht dann alle mit einem perfekten Rückpass auf Janik Haberer, der aus 18 Metern zur Freiburger 1:0-Führung trifft.

Auch die nächsten zwei Torgelegenheiten gehören den Gästen

In der 20. Minute kommt die Kugel über Grifo und Kübler zu Höler, der sie vom Fünfmetereck knapp neben das Tor befördert. Elf Minuten später ist es Grifo, der Haberer bedient, doch diesmal wird dessen Schuss von einem VfB-Verteidiger per Kopf zur Ecke gelenkt.

Und der VfB Stuttgart? Die Elf von Trainer Markus Weinzierl wirkt verunsichert, hat dann aber nach einem Freiburger Eckball unverhofft die große Konterchance. Drei gegen zwei, Esswein hält aus zentraler Position drauf und zwingt Alexander Schwolow zu einer Glanzparade (33.). Kurz darauf müssen die Freiburger einen Schock verdauen: Im Zweikampf mit Donis verletzt sich Gulde und muss ersetzt werden. Christian Streich schickt Jungspund Kevin Schlotterbeck auf den Rasen, der seine Sache gut machen sollte.

Zur zweiten Halbzeit kommt bei den Schwaben Mario Gomez

Der Torjäger hatte 45 Minuten auf der Bank gesessen, obwohl er eine besonders gute persönliche Bilanz gegen den SC Freiburg hat – zwölf Tore in zwölf Spielen. Die erste klare Chance aber haben wieder die Badener. Nur zwölf Sekunden nach Wiederanpfiff kommt Höler an der Strafraumgrenze zum Schuss, verzieht aber.

Und nach 53 Minuten verhindert Zieler gegen Grifo 0:2. Stattdessen kann es eine Minute später 1:1 heißen. Gonzalez kommt frei zum Schuss, doch Schwolow ist dran – Ecke statt Tor. Dann ist wieder Freiburg an der Reihe. Schlotterbeck gelingt nach Günters Eckball freistehend der Kopfball nicht (60.), Grifos Freistoß wird zur Ecke abgelenkt (62.).

Dann kommt die 75. Minute

Ein VfB-Angriff scheint bereits abgewehrt, da zirkelt Esswein das Leder noch mal in den Strafraum, Gonzalez lässt es von der Brust abprallen zu Insua – und dessen Schuss rauscht zum 1:1 ins Netz. Plötzlich ist Hektik drin bei den Freiburgern, vorbei ist es mit der scheinbar erarbeiteten Stabilität.

Prompt kommt, wie so oft zuletzt, gleich der nächste Tiefschlag: Der eingewechselte Daniel Didavi trifft in der 83. Minute freistehend zum 2:1. Doch ist das noch nicht alles. In der 89. Minute sieht Mario Gomez Gelb-Rot und in der dritten von fünf Nachspielminuten gleicht der eingewechselte Florian Niederlechner tatsächlich noch aus für den SC Freiburg. Ein Tor mit großer Wirkung: Der Abstand der Südbadener zu den Schwaben bleibt bei sieben Punkten!