Alexander Schwolow

Klasseleistung des Freiburger Torhüters. Parierte nach fünf Minuten hintereinander Schüsse von Serdar und Embolo – und als Teuchert im Nachsetzen den Ball ins Tor beförderte, stand der im Abseits. Bei zwei Pfostenschüssen der Schalker war Glück im Spiel, das hatte sich der „Schwolli“ verdient. – Note: 2

Lukas Kübler

Blieb in der 1. Minute nach einem Zusammenprall mit Konopljanka am Boden liegen – und erholte sich nicht mehr richtig davon. Ging nach 18 Minuten mit Sehschwierigkeiten vom Feld. – bis dahin keine Bewertung.

Pascal Stenzel

Ersetzte Kübler auf der rechten Seite – und hatte seine Probleme mit Gegenspieler Konopljanka, dem trickreichen Ukrainer im Schalker Trikot. Gab aber nie auf, auch das zählt. – Note: 3,5

Manuel Gulde

Solider Auftritt ohne Fehler. Besticht immer wieder mit seiner Ruhe und traut sich im Spielaufnbau auch immer mal den weiten Pass zu, der dann auch beim eigenen Mann landet. – Note: 3

Dominique Heintz

Ohne Fehl und Tadel im Abwehrverhalten, im Spielaufbau mit einigen Ungenauigkeiten. Hätte in der Schlussphase für das 2:0 sorgen können, doch der von ihm halb mit dem Kopf, halb mit dem Nacken aufs Tor beförderte Ball flog direkt in die Arme von Schalke-Torwart Fährmann. – Note: 2,5

Christian Günter

Dass die rechte Angriffsseite der Schalker weniger zur Geltung kam als die linke, war mit ein Verdienst des SC-Linksverteidigers. Hatte nach vorne einige gute Szenen, eine davon führte zum entscheidenden Tor, als S04-Keeper Fährmann Günters strammen 20-Meter-Schuss nicht festhalten und so Florian Niederlechner abstauben konnte. – Note: 2,5

Nicolas Höfler

Defensiv stark, im Spielaufbau mit einigen weniger gelungenen Pässen. Hatte viel Arbeit mit den Schalker Mittelfeldstrategen, warf sich immer wieder erfolgreich dazwischen. – Note: 3

Robin Koch

Wieder mal auf der Sechser-Position im Einsatz, was dem gelernten Innenverteidiger aber längst nichts mehr ausmacht. Geht keinem Zweikampf aus dem Weg und scheut nur dann mal ein Gefecht, wenn er Gelb-verwarnt ist. War gegen Schalke der Fall, hatte aber keine negativen Folgen. – Note: 3

Marco Terrazzino

Ein kleines Laufwunder ist er ja, dafür wird er aber kein Zweikampfwunder mehr. Hatte zwei gute Torchancen, konnte aber keine nutzen. Einmal schoss er mit links drüber, einmal köpfte er Fährmann in die Arme. Ein Tor hätte ihm gut getan – meinte Trainer Christian Streich. – Note: 4

Roland Sallai

Nicht so auffällig wie in Wolfsburg, wo er ein großartiges Bundesliga-Debüt gefeiert hatte. Zeigte aber wieder mehrfach prima Ansätze. Kurz vor Schluss stockte allen Freiburger der Atem, als nach einem Foul von Uth an Sallai nicht nur der Freiburger, sondern auch der Schalker am Boden liegenblieb. Videoschiedsrichterin Bibiana Steinhaus riet ihrem Feldkollegen Frank Willenborg zu Gelb für beide – obwohl Sallais Fuß zweimal den Weg in Uths Gesicht gefunden hatte. – Note: 2,5

Florian Niederlechner

In der 52. Minute war es soweit: Der „Flo“ erzielte per Abstauber sein erstes Saisontor, nachdem er in den vier Spielen zuvor etliche Gelegenheiten hatte liegen lassen und manchmal schon der Verzweiflung nahe zu sein schien. Der Lohn: Lob von allen Seiten und die Forderung der SC-Fans, dass er zu ihnen auf den Zaun kommen muss. – Note: 2,5

Nils Petersen

Der Torjäger hatte seine besten Szenen tatsächlich vor dem eigenen Tor, wo er mehrfach den Schalkern Bälle abknöpfte. Hatte keine echte Torchance, lief aber wieder ohne Ende. Das wird Petersen nicht immer Spaß machen, aber er erledigt diesen Teil seines Jobs klaglos und mit großem Engagement. Vorbildlich! – Note: 2,5

Philipp Lienhart

Kam 25 Minuten vor Schluss für Niederlechner, um die Abwehr zu verstärken. Das gelang. – keine Bewertung.

Jerôme Gondorf

Ersetzte nach 74 Minuten Terrazzino – und die restlichen Spielminuten genügten ihm, um einige Male sein Können zu zeigen. – keine Bewertung.

