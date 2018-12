In der Pressekonferenz vor der Partie gegen Hannover 96 hatte Christian Streich das vergangene Spiel in Düsseldorf noch mal kurz thematisiert. Total schlecht sei dort die Leistung gewesen, die von den Spielern und auch seine als Lenker am Spielfeldrand. Und dann hatte er noch eine Botschaft, die alle gerne hörten, denen der SC Freiburg am Herzen liegt. „So schlecht werden wir in dieser Saison nicht mehr spielen“, sagte der Sportclub-Trainer.

Der Start gestern Abend passt denn auch. Eckball Christian Günter, Handspiel von Hannovers Kapitän Waldemar Anton, Elfmeter, Tor durch Luca Waldschmidt. Als das Schwarzwaldstadion das erste Mal richtig bebt, sind gerade mal zweieinhalb Minuten seit dem Anpfiff vergangen.

So etwas nennt man einen Auftakt nach Maß. Allerdings sagt ein solches geschenktes Tor eben nichts über Leistungsvermögen oder Tagesform. Und da sollten sich bald Zweifel einstellen. In der 14. Minute gibt es den ersten Eckstoß für die Niedersachsen, Pirmin Schwegler zirkelt ihn in den Fünfmeterraum, also mitten hinein in das Hoheitsgebiet von Alexander Schwolow. Freiburgs Schlussmann ist aber im wahrsten Sinne eher ein Torwächter als ein Herrscher im Strafraum. Soll heißen: Schwolow bleibt gerne auf der Linie, zeigt da auch oft glänzende Reaktionen, aber wenn der Ball so hoch in seine Nähe segelt, dann muss er einfach drei Schritte nach vorne und sich die Kugel aus der Luft pflücken. Schwolow aber bleibt wieder einmal wie angewurzelt stehen und weil dann auch noch Dominique Heintz – auch wahrlich nicht das erste Mal in dieser Saison – einen Schritt zu spät kommt gegen den aufgerückten 96-Verteidiger Felipe, heißt es ratzfatz 1:1.

Trainer Christian Streich von Freiburg schreit während des Spiels. | Bild: Patrick Seeger/dpa

Vergessen der glückliche Beginn. Der Gegentreffer zeigt Wirkung bei Streichs Schützlingen – und bei denen von André Breitenreiter auch. Die Freiburger werden unsicher, die Hannoveraner mutig. Mit dem engagierten frühen Pressing noch in des Gegners Hälfte bereiten die Gäste den Breisgauern Schwierigkeiten. Plötzlich reiht sich Fehlpass an Fehlpass, fast alle Freiburger Kicker sind daran beteiligt, König wider Willen ist freilich Janik Haberer, der zwar einige Zweikämpfe für sich entscheidet, dem aber sonst wenig gelingt. An einem guten Tag hätte der Mittelfeldspieler sonst in der 36. Minute das 2:1 erzielt. Nach Maßflanke von Pascal Stenzel köpft Haberer aber unbedrängt über den Querbalken.

Hektisch wird es in der 43. Minute. Günters Freistoß fliegt über Freund und Feind hinweg bis zu Robin Koch, der den Ball unhaltbar für 96-Keeper Michael Esser ins Tor köpft. 2:1 für den Sportclub? Nein, Schiedsrichterassistent Tobias Christ hat die Fahne oben, sein Chef auf dem Rasen, Christian Dingert pfeift Abseits. Schnell ist klar, dass Koch auf keinen Fall im Abseits war. Prompt wird Dingert von Videoassistent Felix Brych zum Monitor gerufen – nach Studium der Bilder bleibt es bei Freistoß für Hannover. Der Grund: Haberer bewegte sich zu nahe am gegnerischen Tor und weil er bei der Flanke hochgesprungen war, wurde das als aktiver Eingriff ins Spielgeschehen gewertet.

Felipe von Hannover, Nils Petersen von Freiburg und Walace von Hannover (l-r) kämpfen um den Ball. | Bild: Patrick Seeger/dpa

Zur zweiten Halbzeit kommt der SCF mit Lucas Höler für den schwachen Marco Terrazzino. Die erste Chance hat 96 durch Mittelstürmer Hendrik Weydandt, der übers Tor köpft. Danach scheitert zweimal Waldschmidt an Esser und Nils Petersen setzt den Ball im Nachschuss über den Kasten. Es sieht jetzt einige Minuten gut aus, was die Freiburger offensiv bieten. Hinten aber wackeln sie weiter. Nach Günters Fehlpass macht im Strafraum Koch den Ball erst richtig scharf, wenigstens bleibt Schwolow Sieger gegen Bobby Wood.

In der 72. Minute greift Christian Streich zum zweiten Mal ein. Er schickt Florian Niederlechner für Stenzel aufs Feld, der Trainer will drei Punkte! Die Spieler auch, sie geben alles, aber es ist an diesem Abend nicht genug. Es bleibt beim 1:1, was auch bedeutet: Der Abstand zum Relegationsplatz ist nach den Ergebnissen auf den anderen Plätzen von sechs auf vier Punkte geschrumpft.