Fritz Keller soll neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes werden. Die Findungskommission schlage den Regional- und Landesverbänden sowie der Deutschen Fußball Liga DFL den Präsidenten des Bundesligisten SC Freiburg als Kandidaten vor, teilte der DFB am Donnerstag mit.

Der 62-Jährige soll am 21. August in Berlin vorgestellt und auf dem DFB-Bundestag am 27. September in Frankfurt am Main gewählt werden.

Fußball Freiburgs Präsident Fritz Keller im SÜDKURIER-Interview: "Jetzt ist die Zeit der wahren Demokraten" Das könnte Sie auch interessieren

Keller sei der erste und einzige Kandidat, mit dem die Findungskommission Gespräche geführt habe, hieß es in der Mitteilung.

Der Winzer würde beim DFB die Nachfolge von Reinhard Grindel antreten, der Anfang April das Amt aufgegeben hatte. Seitdem führten die DFB-Vizepräsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch die Geschäfte.

Hilzingen/Freiburg Gegen dieses Schlitzohr macht Christian Streich keinen Stich: SC-Freiburg-Präsident Fritz Keller teilt sein Erfolgsrezept mit jungen Unternehmern Das könnte Sie auch interessieren

Keller: „Alles andere als leichtgefallen„

Hilzingen/Freiburg Gegen dieses Schlitzohr macht Christian Streich keinen Stich: SC-Freiburg-Präsident Fritz Keller teilt sein Erfolgsrezept mit jungen Unternehmern Das könnte Sie auch interessieren

Fritz Keller wird im Fall seiner Wahl sein Amt an der Spitze des SC Freiburg abgeben. „Mit Blick auf den SC Freiburg ist mir die Entscheidung, für das Amt des DFB-Präsidenten zur Verfügung zu stehen, alles andere als leichtgefallen„, wurde der 62-Jährige in einer Mitteilung seines Vereins zitiert. „Da die beiden Ämter nicht miteinander zu vereinbaren wären, werde ich im Falle einer erfolgreichen Wahl als DFB-Präsident mein Amt als Präsident des SC Freiburg schweren Herzens niederlegen.“ Keller wurde 2010 erster Vorsitzender und 2014 Präsident des SC Freiburg.