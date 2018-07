Ein schwarzes Quadrat, mehr ist zum Auftakt des Großen Preises von Ungarn nicht zu sehen von Ferrari, und auch das nur auf dem Instagram-Account des Formel-1-Rennstalls. Sebastian Vettels Scuderia steht noch unter Schock nach dem Tod des Konzernlenkers Sergio Marchionne, der auch der menschliche Antriebsstrang des Teams war. Nichts lief ohne den nur 66 Jahre alt gewordenen Manager, der in einem Moment charmant sein konnte und im anderen seinem Spitznamen als Bulldozer alle Ehre machte. Niemand wollte, sollte, durfte über den Schicksalsschlag reden. Unter neuem Management soll Marchionnes Lebenstraum, der Gewinn des WM-Titels, erfüllt werden.

Die Mission scheint schwieriger denn je, obwohl Mercedes zuletzt Schwächen gezeigt hat. Keiner weiß, wie schnell die offenen Fragen nach der Fahrerbesetzung für 2019 und der Ferrari-Zukunft in der Formel 1 überhaupt unter John Elkann und Louis Camilleri beantwortet werden. Die Manager haben zunächst andere Sorgen, aber in der Grand-Prix-Gegenwart befindet sich Ferrari nach seiner Aufholjagd in einer entscheidenden Phase. Sebastian Vettel hat es in Österreich, vor allem aber beim verschenkten Sieg in Hockenheim am letzten Wochenende versäumt, Kapital aus der Kräfteverschiebung zu Gunsten von Rot zu schlagen. Beim letzten Rennen vor der Sommerpause am Sonntag in Budapest (15.30 Uhr/RTL) liegt der Heppenheimer, der mit einem Trauerflor quer über der Fahrzeugnase seines Autos fahren wird, wieder 17 Punkte hinter seinem Dauer-Rivalen. Das Missgeschick im Motodrom ist kein unverzeichlicher Fehler, aber er setzt Ferrari sportlich unnötig unter Druck. Auf dem Hungaroring ist die Scuderia hinter Red Bull Racing der Favorit, vor allem mit jenen über den Frühsommer gefundenen 38 PS, über die die Konkurrenz rätselt.

Der massive Leistungsschub, der von einer neuen Software für das Batteriemanagement kommen soll, drückt sich vor allem in einem Leistungsgewinn auf der Geraden aus, der bisherigen Mercedes-Domäne. Der Power-Schub kommt im Bereich zwischen 250 und 320 km/h, der Motor klingt dann auch anders als bisher. Ein solcher Leistungssprung, rechnet Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor, dauert unter normalen Umständen etwa zwei Jahre. Der Motor von Ferrari schaffte das in zwei Monaten, das macht die Konkurrenz so misstrauisch. Doch Renndirektor Charlie Whiting versichert, dass der Automobilweltverband keinerlei Reglementverstöße feststellen konnte.

Der Titelverteidiger hat in Ungarn, nicht gerade der Lieblingsrennstrecke der Silberpfeile, vor allem einen Überschuss an mentaler Power entgegenzusetzen. Nachdem Ferrari offiziell von allen Meinungsäußerungen entbunden war, nutzte Lewis Hamilton die Bühne für sich. Vettels Gegenspieler legt dabei die gleiche Leidenschaft an den Tag wie im Cockpit. Wohl dosiert, aber kompromisslos: „Der Druck, unter dem Sebastian und ich stehen, ist größer als je zuvor. Aber das schreckt mich nicht, es spornt mich an.“ Es geht auch um das ganz persönliche Wettrennen, welcher der beiden als erster den fünften Titel schafft. „In den letzten Jahren war es schon eng, aber diesmal ist es noch enger. Auch weil Ferrari etwas im Vorteil ist. Der kleinste Fehler kann große Folgen haben.“ Vettels Fauxpas bestärkt Hamilton darin, seine Bemühungen zu intensivieren: „Ich bin Perfektionist, und arbeite hart dafür, dass ich der letzte bin, der am Druck zerbricht. Die mentalen Belastungen sind so groß wie nie. Ich will jeden Millimeter herausholen, um in diesem Titelrennen am Ende vorn zu liegen. Dafür muss ich meine Energie so dosieren, dass sie im entscheidenden Moment noch voll da ist. Wer in diesem Jahr nicht genügend positive Energie hat, wird nicht erfolgreich sein.“ Dann wird er gefragt, ob Ferrari Favorit sei. Antwort: „Sicherlich nicht meiner.“

Sebastian Vettel, der wie Teamchef Maurizio Arrivabene seinen Vertrag Sergio Marchionne zu verdanken hat, wird sich an den Worten seines neuen Bosses John Elkann orientieren: „Der beste Weg, um sein Andenken zu ehren, ist auf seinem Erbe aufzubauen und weiterhin Werte wie Verantwortungsbewusstsein und Offenheit zu pflegen.“

