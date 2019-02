von SK

Bringt er eine glänzende Medaille mit in den Südwesten? Unter den elf Frauen und 17 Männern, die bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld/Tirol um Edelmetall für Deutschland kämpfen, richtet sich der Fokus unserer Berichterstattung besonders auf den Breitnauer Fabian Rießle, an dessen Fersen wir uns während der gesamten WM heften.

Er gehört im 28-köpfigen Aufgebot des Deutsche Skiverbands zu den heißesten Medaillen-Kandidaten. In unserer Video-Serie während der WM vom 21. Februar bis 3. März sehen Sie an dieser Stelle täglich eine Video-Botschaft des Sportlers. Den Auftakt macht ein Gruß an seine Fans in der Heimat: