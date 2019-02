von Aus Seefeld Marco Scheinhof

Der Grill ist schon angeheizt, auch die Würstchen liegen bereit. Das Bier ist gekühlt. Nur: Die Protagonisten fehlen noch. Bei den deutschen Kombinierern wird nach großen Erfolgen am Teamtruck gerne gegrillt. Und am Sonntag ist es mal wieder soweit. Gold durch Fabian Rießle von der SZ Breitnau und Eric Frenzel im Teamsprint bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld.

Ein solcher Titel aber bedeutet auch, dass die beiden Athleten nach der Anstrengung in der Loipe noch einen Interviewmarathon erledigen müssen. Erst zu den TV-Sendern, dann zu den Radioreporten, am Ende zu den Zeitungsjournalisten. Es dauert weit länger als eine Stunde, bis alles erledigt ist. „Das ist anstrengender als der Wettkampf“, sagt Fabian Rießle und lacht.

Starker Auftakt

Nun ist es nicht so, dass der Weg zum WM-Titel einfach war. Ein sehr gutes Sprungergebnis vom Morgen in Innsbruck aber lässt das deutsche Duo mit acht Sekunden Vorsprung in die Loipe gehen. Dort legt Frenzel mächtig los, auch Rießle präsentiert sich stark, nach wenigen Runden beträgt der Vorsprung fast 30 Sekunden.

Rießle nimmt Tempo raus

Die Verfolger aus Norwegen, Österreich und Japan kommen zwar noch einmal näher, was aber der Taktik der Deutschen geschuldet ist. Rießle nimmt etwas Tempo raus, um für die letzte Runde noch volle Kraft zu haben. Das geht auf. Nach der Zieldurchfahrt wartet Frenzel schon auf seinen Kollegen. Die beiden umarmen sich, dann sinkt Rießle in den Schnee. Das Rennen hat Kraft gekostet, auch wenn am Ende der Vorsprung mit 8,2 Sekunden deutlich ist.

Alle Anspannung muss raus: Fabian Rießle und Eric Frenzel. | Bild: Hahne, Joachim

„Wenn man ganz oben stehen darf, war der Wettkampf natürlich richtig gut. Die ersten drei Runden wollten wir mit Zug laufen, das hat gut funktioniert“, sagt Rießle. Gut funktioniert hat es auch auf der Schanze. Rießle springt 128 Meter, Frenzel sogar 130 Meter. Bundestrainer Hermann Weinbuch spricht von zwei Bomben, die seine Athleten da gezündet hätten. Und dass sie in der Loipe stark sind, ist ohnehin kein Geheimnis.

Enttäuschung vergessen

Ein Geheimnis ist dagegen, wie es die deutschen Kombinierer immer wieder schaffen, bei Großereignissen so richtig abzuräumen. „Wir wissen das auch nicht so genau, wie das immer gelingt“, sagt Eric Frenzel. Er lächelt dabei. Fabian Rießle steht neben ihm. Er schaut gedankenverloren in den Himmel. Noch zwei Tage zuvor war der 28-Jährige enttäuscht gewesen. Platz sieben im Einzel von der Großschanze, schon in der ersten Runde Seitenstechen, das war kein guter Auftakt. Und trotzdem hat Weinbuch auf ihn im Teamsprint gesetzt und damit alles richtig gemacht.

Weitere Chancen warten

Für Rießle ist es die dritte WM-Medaille. Zuvor hatte er zweimal mit dem Team von der Normalschanze Gold gewonnen. Und der 28-Jährige hat noch längst nicht fertig. Noch ein Einzelwettkampf und zum Abschluss der Teamwettbewerb bieten weitere Möglichkeiten für einen Zuwachs der Medaillensammlung.

Immer an sich geglaubt

Die deutschen Kombinierer hätten in diesem Winter an sich zweifeln können. Sie hätten wegen ihrer unkonstanten Leistungen tatsächlich ins Grübeln kommen können. Das Gegenteil aber war der Fall. „Wir haben immer an uns geglaubt“, sagt Frenzel. Zurecht, wie der Sonntag zeigt. Und ihr Grillgut konnten sie auch genießen. Schließlich ist heute Ruhetag bei der Weltmeisterschaft in Seefeld.