Die digitalen Spiele

Der E-Sport ist ein Oberbegriff für virtuelle Spiele, die professionell und organisiert in Wettkampfmodi ausgeübt werden. Darunter zählen Sportspiele. Prominentestes Beispiel ist das bekannte Fußballspiel Fifa. Viele Bundesliga-Vereine haben mittlerweile auch Fifa-Spieler auf ihrer Gehaltsliste. Auch dazu zählen Strategiespiele wie Age of Empires II HD oder Starcraft II, indem die Spieler meist . Zu den umstrittensten zählen die oft als Ballerspiele bezeichneten Spiele, bei denen die Mannschaften in virtuellen Szenarien aufeinander schießen. Am bekanntesten in dieser Kategorie ist Counter Strike: Global-Offensive. (hal)