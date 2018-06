Reibung und Bewegung nannte es Teammanager Oliver Bierhoff. Er hätte auch einfach sagen können, dass im deutschen Team nach der ernüchternden Auftaktniederlage gegen Mexiko wohl die Fetzen flogen. Abwehrspieler Mats Hummels hatte schon direkt nach der Partie angedeutet, dass einiges nicht stimmte, Torwart Manuel Neuer bestätigte, dass man sich mal ordentlich die Meinung gesagt habe.

Das ist auch gut so, denn Gründe dafür gab es zuhauf – vom Abwehrverhalten bis hin zur Körpersprache. Wie es wirklich um das Miteinander in der Mannschaft bestimmt ist, wird sich tatsächlich aber frühestens nach dem Schweden-Spiel am Samstag zeigen.

Bis dahin gilt: Solange man sich streitet, redet man zumindest miteinander. Noch ist ja nichts verloren. Und man muss auch nicht in der direkten Ahnenfolge des Propheten Nostradamus stehen, um vorherzusagen, dass es eigentlich ja nur besser werden kann. Reibung und Bewegung – eigentlich ist das kein schlechter Ansatz.

