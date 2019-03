Wer glaubt, dass Fußballfunktionäre im Sinne des Fußballs funktionieren, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Fußballfunktionäre sind nämlich wie Chamäleons – und wenn die rot werden, wer glaubt da, dass die sich schämen?

Der Vorstandsboss des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, ist so ein Chamäleon. Wenn eine zarte Röte in seine Gesicht steigt, dann hat er umgangssprachlich entweder einen Hals, weil ihn etwas ärgert – etwa boshafte Journalisten, denen er mal eben den Artikel eins des Grundgesetzes entgegenschleudert: Jawohl, die Würde des Menschen ist unantastbar.

Fußball Die umstrittene Super League kommt wohl durch die Hintertür Das könnte Sie auch interessieren

Oder die Farbe Rot bei KHR signalisiert erhöhten Blutdruck, weil er auf etwas scharf ist – zum Beispiel auf eine europäische Superliga, die gerade von den Vertretern der European Club Association (ECA) um Andrea Agnelli, Chef von Juventus Turin, geplant wird. Rummenigge vertritt in der ECA seinen FC Bayern, und wer ihm glaubt, für den FCB gebe es nichts Wichtigeres als die Bundesliga, der glaubt auch, dass Zitronenfalter...

Denn die Münchner unterstützen doch alle Expansionspläne wie die gerade erst beschlossene neue Club-WM von Fifa-Chef Gianni Infantino oder die ECA-Strategie nach mehr Champions-League-Millionen. Die Strategie der Spitzenclubs ist eindeutig. Jedes Risiko, dass man auch nur ein Jahr die Champions League verpassen könnte, soll ausgeschaltet werden.

Der De-facto-Ligenbetrieb im angedachten Format würde aus der höchsten Königsklassen-Stufe schnell einen geschlossenen Zirkel der ohnehin Superreichen machen, die in den nationalen Ligen noch mehr Dominanz hätten. Und genau die, die nationalen Ligen, würden an Bedeutung und Wirtschaftskraft verlieren. Das kann die Fußballkultur in jedem Land zerstören.

Bundesliga als Randprodukt, Champions League mit Anstoßzeiten am Samstagmittag, um den asiatischen Markt zu bedienen? Kein Aufstieg in die, kein Abstieg aus der Königsklasse? Und keine Chance, der Geldgier ein Ende zu bereiten? Vielleicht doch. Vielleicht schlägt nun die Stunde einer Fanszene, die – anders organisiert als derzeit – sich öffnen und klug und wehrhaft agieren muss. Dann würde sie Zulauf aus allen Teilen des Fußballpublikums bekommen und wäre auch eine Macht.