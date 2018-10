Nahe dran am Spielabbruch war die Partie in der Verbandsliga Südbaden zwischen dem SC Lahr und dem FV Lörrach-Brombach. Der Grund dafür waren rassistische Entgleisungen des Lahrer Spielers Violand Kerellaj gegen den Gambier Buba Ceesay vom FV Lörrach-Brombach. „Wir wollen die Sache nicht zu hoch hängen und erst einmal abwarten, was der Schiedsrichter dem Verband meldet“, lautet die Auskunft von Bernd Schleith, dem Vizepräsidenten des FV Lörrach-Brombach, zwei Tage nach dem unrühmlichen Vorfall.

Was war geschehen? Mit 0:3 lag der FV Lörrach-Brombach zurück, als kurz vor der Pause Mittelfeldspieler Buba Ceesay nach einem langen Ball gegen den Lahrer Torwart Jonas Witt zu spät kam. „Er hat ihn wohl berührt“, so Enzo Minardi, der Trainer der Gäste. Die Lahrer Akteure hatten das natürlich anders gesehen – zumindest mehr als eine Berührung. Darauf hin kam es zu verbalen Auseinandersetzungen, wobei der Lahrer Violand Kerellaj, pikanterweise selbst mit osteuropäischen Wurzeln, sich zu einer rassistischen Äußerung hinreißen ließ und Ceesay beleidigte.

Enzo Minardi, Trainer des FV Lörrach-Brombach | Bild: Scheibengruber, Matthias

Trainer Minardi betont, dass er in der Halbzeitpause beruhigend auf seine Akteure eingewirkt habe. Auch der Lahrer Trainer Oliver Dewes habe sich gleich bei ihm für die verbale Entgleisung seines Spielers entschuldigt. Das änderte aber nichts daran, dass Ceesays Mannschaftskollege Lamin Colley, ebenfalls ein Gambier, „am Boden zerstört“ war. „Er wollte nicht mehr weiter spielen“, so Minardi, der ihn dann auch auswechselte. Das habe aber wiederum Kapitän Benedikt Nickel aufgebracht. „Benedikt wollte zunächst, dass das Spiel abgebrochen wird und wir alle den Platz verlassen.“ Minardi mahnte zur Besonnenheit, also dazu, das Spiel fortzusetzen.

Das Spiel wurde komplett beendet

So kam es denn auch. Vier Minuten waren schon in der zweiten Hälfte gespielt, als der Lahrer Trainer auch seinen „Übeltäter“ – nach einer dezenten Aufforderung von Minardi – vom Feld nahm. Das Spiel wurde dann auch ordentlich zu Ende gebracht, und die Gäste kamen noch bis auf 2:3 heran. Ceesay erzielte sogar noch den Anschlusstreffer selbst (51.), ehe auch er wenig später ausgewechselt wurde (64.).

Bernd Schleith, Vizepräsident des FV Lörrach-Brombach | Bild: Scheibengruber, Matthias

Enzo Minardi will wie sein Vizepräsident Schleith die Stellungnahme von Schiedsrichter Leroy Gallus aus Freiburg abwarten. „Ich will die Sache nicht unter den Tisch kehren oder irgendwie runter spielen“, so der Trainer, der aber auf der anderen Seite auch nicht nachhaken will: „Ich fand es völlig in Ordnung, dass sich der Lahrer Spielführer Johannes Wirth noch für diesen Vorfall bei mir entschuldigt hat.“ Die schwere rassistische Beleidigung werde also von den Lahrern nicht bestritten. Das sei auf alle Fälle positiv zu werten.

Nur einer habe sich für seine Beleidigung nicht persönlich entschuldigt – Kerellaj selbst. Das hinterlasse so etwas wie einen faden Beigeschmack, sind sich Schleith und Minardi einig.

