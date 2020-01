Wettkämpfe vor der Haustüre sind anders. Weil man es besonders gut machen möchte. Weil Familie da ist. Weil überall ungewollte Ablenkung droht. Die angeschlagenen deutschen Adler um Bundestrainer Stefan Horngacher haben beim doppelten Heimspiel in Titisee-Neustadt vor insgesamt 16 500 Zuschauern einen guten Eindruck gemacht: Der in Neustadt lebende Bundestrainer schüttelte an der Hochfirstschanze hier Hände, hielt dort ein Pläuschchen und sagte: „Man kann nicht immer nur Höchstleistungen verlangen von den Springpferden, man braucht auch manchmal eine Auszeit.

Die hat sich Karl am Samstag genommen.“ Karl Geiger verpasste erstmals diesen Winter als Zwölfter die besten Zehn, ließ am Sonntag bei Schneefall und Wind Rang fünf folgen und verteidigte erfolgreich das Gelbe Trikot des Gesamtführenden im Weltcup.

Beim stimmungsvollen Heimspiel wurde dem leicht am Schienbein verletzten Karl Geiger (Horngacher: „Er hat eine leichte Zerrung“) allerdings ganz klar die Schau gestohlen: Vierschanzentourneesieger Dawid Kubacki feierte einen spektakulären Doppelsieg. Lag das Gelbe Trikot beim Heimspiel schwer auf den Schultern? „Das auf keinen Fall“, sagte Karl Geiger nach dem schwächsten Ergebnisse des Winters.

Kalr Geiger fährt im Auslauf nach seinem zweiten Sprung. | Bild: Patrick Seeger/dpa

„Es war von vornherein klar, dass das nicht immer so läuft wie letztes Wochenende.“ Der Dritte der Vierschanzentournee hatte zuvor im italienischen Predazzo einen Doppelsieg gelandet – und in Titisee-Neustadt vom ersten Training an Probleme. „Die Schanze hier fällt mir nicht in den Schoß.“ Die Hochfirstschanze habe einen sehr steilen Anlauf und einen sehr scharfen Radius – man muss besonders schnell in die Flugposition kommen.

Die polnischen Skisprungfans hatten beim Skispringen Titisee-Neustadt viel Spaß. | Bild: Hahne, Joachim

Damit tat sich Geiger an einem komplizierten Wochenende schwer. Hatte der 26-Jährige vom SC Oberstdorf Druck? „Nee, gar nicht“, versicherte Stephan Leyhe. „Er hat Oberstdorf überstanden bei der Tournee – der übersteht alles.“ Karl Geiger kann Wettkämpfe vor der Haustüre.

Und die Kollegen auch. Am Samstag präsentierten sich Stephan Leyhe und Constantin Schmid punktgleich auf Platz fünf, am von wechselhaften Windverhältnissen geprägten Sonntag wurde Leyhe Vierter, Schmid Neunter. Dennoch war die Stimmung in der Mannschaft „ein bisschen gedrückt“, wie Stephan Leyhe mit Blick auf die fehlenden Fünf anmerkte: Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Severin Freund, Andreas Wellinger und David Siegel waren im Schwarzwald aus verschiedenen Gründen nicht dabei.

In der äußerst Weltcupgesamtwertung führt weiterhin Karl Geiger; jetzt sind es 83 Punkte vor dem Österreicher Stefan Kraft. Stefan Horngacher sagte: „Es geht nicht immer, dass man gewinnt. Wir müssen aufpassen, dass Karl nicht überdreht.“