von Max Hoffmann

Was für eine unglaubliche Szene im Wembleystadion. Kurz vor Ende der Verlängerung im englischen Ligapokal-Finale zwischen Chelsea und Manchester City will Chelsea-Coach Maurizio Sarri (60) den Torwart wechseln.

Die Nummer 1 für Kepa Arrizabalaga (24) erscheint auf der Anzeigetafel des vierten Schiedsrichters, Ersatzkeeper Willy Caballero (37) soll kommen. Für Fußballexperten wie für -fans ist klar, was Sarri damit bezweckt. Caballero hatte, damals noch für ManCity aktiv, im Ligacup-Endspiel 2016 drei Elfmeter pariert und seinem Klub zum Triumph verholfen.

Kepa denkt gar nicht daran, vom Platz zu gehen

Außerdem kennt er natürlich einige Spieler der aktuellen City-Mannschaft – und hat womöglich eine Ahnung, wohin deren Schüsse vom Punkt aus gehen werden.

Doch zum Wechsel kommt es nicht. Denn Kepa Arrizabalaga, im Sommer 2018 von Chelsea für die Rekordsumme von 80 Millionen Euro von Atlétic Bilbao verpflichtet, denkt gar nicht daran, vom Platz zu gehen. Er schüttelt den Kopf, macht abfällige Handbewegungen und signalisiert immer wieder deutlich: ohne mich, ich bleibe auf dem Rasen! Auch Teamkollege David Luiz kann den Torhüter nicht umstimmen.

Was folgt, ist absurdes Theater. Schiedsrichter John Moss versucht zu vermitteln, spricht an der Seitenlinie mit dem aufgebrachten Trainer und auf dem Feld mit dem nicht minder aufgeregten Kepa.

Das sagt das Regelwerk

Derweil steht Willy Caballero vor der Seitenlinie und rudert mit den Armen – Aufwärmübungen für den Fall der Fälle. Moss’ Mission scheitert, Kepa verweigert stur, Sarri knallt eine Flasche auf den Boden, zerreißt seine Jacke, verschwindet kurz im Kabinengang, ehe er doch wieder zurückkommt. Moss lässt weiterspielen, was korrekt ist. Im Regelwerk des internationalen Fußball-Gremiums Ifab heißt es: „Weigert sich ein Spieler, der ausgewechselt werden soll, das Spielfeld zu verlassen, läuft das Spiel weiter.“

Dann sind die 120 Minuten und auch die fünfminütige Nachspielzeit zu Ende. Es geht ins Elfmeterschießen. Bevor es beginnt, zwinkert Kepa frech in die Fernsehkameras. Von den eigenen Fans aber wird er ausgebuht, anderntags fordern sie seinen Rausschmiss. Kepa wehrt den Schuss des deutschen Nationalspielers Leroy Sané ab, hat aber viermal das Nachsehen. Auch Ilkay Gündogan trifft für die Citzens, die sich mit 4:3 den Pokal holen, weil für Chelsea David Luiz und Jorginho scheitern.

Öffentliche Demütigung

Für Sarri ist es eine öffentliche Demütigung. Er habe, resümiert BBC Sport, „jedes bisschen Autorität und ein großes Stück Glaubwürdigkeit als Chelsea-Trainer verloren durch einen schändlichen Akt der Gehorsamsverweigerung“. Der „Guardian“ meint: „Beim Anblick dieser Bilder rollen sich einem die Zehennägel auf. Bei der U12 wäre er (Kepa) von seiner Mutter oder vom Schiedsrichter vom Platz geführt worden.“

Am Tag darauf versucht Kepa den Skandal zu entkräftren. Auf Twitter spricht er von einem „großen Irrtum“. Der Vorfall werde falsch dargestellt, behauptet er. Er habe gedacht, Sarri wolle ihn auswechseln, weil er zuvor wegen Krämpfen behandelt werden musste, also habe er signalisieren wollen, dass er fit sei. „Ich habe vollsten Respekt für den Trainer und seine Autorität“, schreibt der 24-Jährige.

Doch die Geschichte von einem vermeintlichen Missverständnis nimmt Kepa niemand ab, auch seine Teamkameraden nicht. David Luiz sagt: „Wenn der Coach einen Wechsel will, egal ob wegen einer Verletzung oder etwas anderem, das hat er ja verstanden, dann muss er runter.“ Der frühere Chelsea-Profi John Terry sieht es genauso. „Wenn deine Nummer genannt wird, musst du runterkommen. Wie soll das sonst in der Premier League laufen? Dass die Spieler sich in Zukunft weigern, den Platz zu verlassen?“ Zukunft? Maurizio Sarri scheint beim FC Chelsea keine zu haben. Kepa Arrizabalaga aber eher auch nicht.