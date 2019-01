Heute ist ein besonderer Tag. Nein, nicht wegen der Handball-Partie gegen Frankreich. Heute ist der Nationale Hut-Tag. Gut, der wird lediglich in den USA gefeiert und auch da wohl nur vereinzelt, aber nehmen wir diesen Pseudo-Feiertag trotzdem zum Anlass, um an Klaus „Schlappi“ Schlappner zu erinnern, der mit Pepitahut und Kurpfälzer Dialekt in den 80er-Jahren bei Waldhof Mannheim Erfolge feierte. Ein Jahrzehnt früher war Helmut Schön Bundestrainer und der „Mann mit der Mütze“. Unter seiner Regie wurde die Nationalelf unter anderem Welt- und Europameister, zum Abschied sang Udo Jürgens „Der Mann mit der Mütze geht nach Haus“. Und weiter: „Uns’re Achtung nimmt er mit und unseren Applaus“. Womit wir beim eigentlichen Anlass für diese Zeilen wären: Robert Huth hat seine Karriere beendet, also den Hut genommen, aufgehört. Der ehemalige deutsche Nationalspieler, der zwischen 2004 und 2009 19 Länderspiele für die DFB-Elf absolvierte, verbrachte seine ganze Profikarriere in England und feierte 2016 den größten Erfolg seiner Karriere, als er mit den „Foxes“ die Meisterschaft gewann. Seit seinem Vertragsende bei Leicester City im Sommer war der 34-Jährige ohne Verein. Nachdem der ehemalige Berater John Harriott über Twitter Gerüchte verbreitete, dass der Spieler vor einem Engagement bei Derby County stehe, dementierte Huth und verkündete dabei sogar sein Karriereende. „Das könnte nicht weniger zutreffen. Ich habe aufgehört! Ich habe nur kein Interview gegeben und mich darüber ausgeheult“, antwortete Huth auf die Nachricht Harriotts. Auch das verdient Achtung und Applaus. Man muss eben auch wissen, wann Schluss ist. Kleiner Tipp noch zum Thema Schluss machen: Übermorgen ist der Wirf-Deine-Neujahrsvorsätze-über-Bord-Tag.