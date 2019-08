von Jürgen Löhle

18. August 2005: Zielankunft der vierten von neun Etappen der Deutschland Tour auf dem 2684 Meter hoch gelegenen Parkplatz des Rettenbachferner oberhalb von Sölden in Tirol. Tausende von Fans säumen die steile Hochgebirgsstraße, ein Spektakel ganz ähnlich wie Alpe d’Huez, nur noch härter. Damals hatte das Rennen nicht nur geographisch seinen Höhepunkt erreicht. Drei Jahre später waren die einstigen Helden um Jan Ullrich, Erik Zabel, Udo Bölts und Stefan Schumacher im Dopingsumpf untergegangen.

Das Team T-Mobile war schon seit 2007 Geschichte, Ende 2008 gab auch die Equipe Gerolsteiner auf. Gleichzeitig verkündete auch noch die ARD, wegen der vielen Dopingfälle 2009 nicht mehr von der Tour de France oder anderen Radrennen live berichten zu wollen. Damit war auch der Deckel auf der 1999 wieder ins Leben gerufenen Tour drauf. Kein TV, keine Sponsoren, kein Rennen. Und das, da war man sich in der Szene sicher, würde auch auf ewig so bleiben.

Neue Organisatoren haben viel vor

Aber seit einem Jahr ist die Deutschland Tour zurück. Heute startet in Hannover die zweite Auflage des 2018 nach zehn Jahren Pause wiederbelebten Etappenrennens. Eine im Vergleich zu früher allerdings eher bescheidene Tour. Vier Etappen, insgesamt 703 Rennkilometer von Hannover über Halberstadt, Marburg, Göttingen, Eisenach bis zum Zielort am Sonntag in Erfurt.

Früher waren es neun Etappen gewesen, aber dafür hat die 34. Auflage einer Deutschland-Rundfahrt seit 1911 jetzt einen Partner, der über eine große Reputation und wohl auch einen langen Atem verfügt. Zumindest hat man sich schon jetzt schon auf acht weitere Auflagen nach 2019 festgelegt und hält sich die Ausweitung der Etappenanzahl vor. Hinter der neuen Deutschland Tour steht die französische A.S.O., die Amaury Sport Organisation, die die Tour de France aber auch Rennen wie zum Beispiel Paris – Roubaix veranstaltet und vermarktet.

Emanuel Buchmann aus Ravensburg hat in den kommenden Tagen Heimvorteil. | Bild: Daniel Karmann/dpa

Die Franzosen haben sich zum Ziel gesetzt, der Rennszene im Land wieder Leben einzuhauchen. Aber das nicht aus reiner Freude am Radsport, sondern weil man Marktchancen sieht. Und die gründen vor allem auf der neuen Generation deutscher Rennfahrer, die seit dem Doping-Gau vor mehr als zehn Jahren die Szene beherrschen. Bis vor kurzem waren das Namen wie Marcel Kittel, André Greipel oder Tony Martin, jetzt heißen die Hoffnungen Maximilian Schachmann, Pascal Ackermann, Lennard Kämna, Nils Politt, Rick Zabel und vor allem Emanuel Buchmann.

Buchmann hat Heimvorteil

Der Profi aus Ravensburg wurde Vierter der Tour de France und ließ dabei Potenzial für noch mehr erkennen. „Emu“ startete vor einem Jahr als Kapitän seines Teams Bora hansgrohe noch bei der parallel laufenden Spanienrundfahrt, jetzt gibt er dem Heimrennen die Ehre und alle sind gespannt, wie sich das an der Strecke anfühlen wird. Er auch. „Da dürfte wohl einiges los sein“, sagt er. Chancen auf den Gesamtsieg sieht er jedoch für sich keine. Das Profil der Etappen präferiert Allrounder und Sprinter, für ihn als Bergspezialist sei das Terrain schwierig. Buchmann will sich deshalb mit einer Helferrolle für seinen Teamkollegen und Sprinter Pascal Ackermann begnügen.

22 Teams mit vielen Favoriten

Wer von den 132 Rennfahrer, die in 22 Sechserteams am Start stehen, am Ende ganz vorne sein wird, hängt auch vom Lustfaktor der Stars ab. Geraint Thomas, der Tour-de-France-Sieger von 2018, fuhr auch vor einem Jahr die Deutschland Tour, hielt sich im Finale aber raus. Der Brite geht ebenso ins Rennen wie Vincenzo Nibali (Italien) oder der Franzose Julian Alaphilippe, der bei der Tour ganz Frankreich mit seinem großen Kampf verzückt hat.

Elf Tage trug er das Gelbe Trikot fuhr, das er erst drei Tage vor dem Finale in Paris an den Kolumbianer Egan Bernal abgeben musste. Am Ende wurde Alaphilippe als kämpferischster Fahrer geehrt. Mit dem brutalen Willen der Grand Boucle kann Frankreichs Star natürlich auch die Deutschland Tour gewinnen.

Spannend wird sein, ob er mag. Aus deutscher Sicht haben der Vorjahrszweite Nils Politt und der erst 22jährige Lennard Kämna durchaus Chancen das noch junge Pflänzchen Deutschland Tour zu ernten. Aber Obacht – da könnte ein gewisser Remco Evenepoel etwas dagegen haben. Der 19jährige ehemalige Fußballprofi beim KV Mechelen und der Rookie der Radsaison ist glänzend in Form und die welligen Etappenprofile liegen ihm. Als Teamkollege von Alaphilippe beim Rennstall Deceuninck-Quick-Step wird er aber nur auf eigene Rechnung fahren dürfen, wenn der Chef es gestattet.