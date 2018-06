Es ist im Spiel gegen die Schweden kurz vor Schluss der Partie. Wie in Trance streift sich Bundestrainer Joachim Löw eine Kette vom rechten Arm und steckt sie in die Hosentasche. Es ist ein Lederband mit vielen kleinen und vier großen dunklen Perlen. Links und rechts der Brummer und dazwischen eingearbeitet befinden sich fünf silberne Sterne. Fünf Sterne sind das magische Ziel, es ist in jenem Augenblick so weit entfernt wie der Mond von der Erde.

Wenig später tritt Toni Kroos einen grandiosen Freistoß, der Ball rauscht ins Netz, Deutschland gewinnt gegen die Skandinavier mit 2:1 und springt dem sportlichen Tod von der Schippe. Löw macht einen Satz, sprintet ein paar Meter, der scheinbar versagende Talisman wird in der Hosentasche mitgehüpft sein.

Zum letzten Gruppenspiel gestern gegen Südkorea hat Löw die Kette wieder ums Handgelenk gelegt. Man darf das so werten: Zum einen hilft Aberglaube ja nicht wirklich, zum anderen aber steht das Fünf-Sterne-Teil für gute Gefühle und eine wiedergewonnene Zuversicht. Es sollten trügerische Zeichen sein. Denn die Mannschaft, für die sich unmittelbar nach dem späten, kaum mehr erwarteten Erfolg gegen die Schweden Toni Kroos vor den TV-Mikrofonen in die Bresche warf, sie funktioniert eben doch nicht.

Rundumschlag gegen zu harte Kritik

Im Überschwang seines Traumtores hatte Kroos mal eben einen kleinen Rundumschlag geführt gegen zu harte Kritiken von Journalisten und gegen unverschämte Kommentare von sogenannten Experten, meist ehemaligen Nationalspielern. Der Auftritt war grenzwertig, auf der einen Seite nachvollziehbar, weil der Auftaktpleite nun ein Sieg gefolgt und die Zielvorgabe weiter erreichbar war, auf der anderen Seite aber auch Ausdruck einer erstaunlich selbstgerechten Attitüde.

Bei den meisten Fans kam die Aufmüpfigkeit Kroos‘ eher gut an, schnell war das Gefühl wieder da, es werde nun alles gut werden. Frei nach dem auf Fußballplätzen gerne gesungenen Motto: Jetzt geht’s los, jetzt geht’s los. Und es ging tatsächlich los, aber gnadenlos nach hinten – 0:2 gegen Südkorea, Vorrunden-Aus!

Jetzt beginnt die Suche nach den Ursachen

Die nächsten Tage gehören der Ursachenforschung. Wieso kam Löws Team nie richtig auf Touren? Warum präsentierten sich so viele Akteure in erschreckend schlechter Verfassung? Trugen die Weltmeister ihren Titel selbstherrlich oder mindestens naiv vor sich her? Gab es, entgegen mancher Beteuerungen, nicht doch einen Graben zwischen den Helden von Rio und den anderen Kickern? Warum hat man sich nicht ernsthaft auseinandergesetzt mit der Tatsache, dass von den vergangenen vier Weltmeistern gleich drei in der Vorrunde der nächsten WM gescheitert waren?

Frankreich war Champion 1998 und ging 2002 baden, Italien holte den Titel 2006 und verabschiedete sich sang- und klanglos 2010, Spanien wurde 2010 Weltmeister und wurde 2014 ausgeknockt – überall kam man zur Erkenntnis, dass die Titelhelden nicht mehr den nötigen Biss gehabt hatten. Nur Brasilien kam als Campeone 2002 vier Jahre später in Deutschland wenigstens ins Viertelfinale.

Weit entfernt von Bestform

Etliche Kicker hinterließen einen ausgelaugten Eindruck: Joshua Kimmich – ein Schatten seiner selbst; Mats Hummels – weit entfernt von seiner Bestform und gegen Südkorea nicht mal in der Lage, eine von drei exzellenten Kopfballchancen zu nutzen; Jérôme Boateng – nach schwerer Verletzung längst nicht auf WM-Level; Toni Kroos – alles, aber kein Spiellenker, daran kann auch ein Zaubertor nichts ändern; Mesut Özil – die Bestätigung für all jene seiner Kritiker, die ihn generell für überbewertet halten; Sami Khedira – Auftritte, die sprachlos machen.

Und dann noch und vor allem Thomas Müller, der nicht nur müde, unsicher, ideen- und orientierungslos über den Rasen stolperte, sondern dem auch anzusehen war, dass er jede Leichtigkeit des Seins verloren hatte – ausgerechnet der Gute-Laune-Mensch aus Bayern, ausgerechnet der Mann, der normalerweise als stimmungsmachender Anführer taugt, trug Ratlosigkeit, Verzagtheit, Furcht vor sich her. Thomas Müller, jeweils mit fünf Toren bei den Turnieren 2010 und 2014, ist zum Spielergesicht des deutschen Scheiterns geworden.

Was wird aus Bundestrainer Joachim Löw?

Das andere Gesicht ist der Mann mit dem Fünf-Sterne-Armband. Joachim Löw hat zwar vor dem Turnier seinen Vertrag bis 2022 verlängert, aber da hatte der Bundestrainer ja mit allem gerechnet, aber nicht mit dem historischen Vorrunden-Knockout. Da vermag ein Stück Papier kaum etwas daran zu ändern: Löw wird mit sich selbst in Klausur gehen. Er selbst muss sich Fragen stellen und die Antworten, die er findet, werden wohl entscheidend sein, ob es einen Verbleib im Amt gibt oder nicht.

Er, der seit 2014 der Jogi der Nation ist, muss klären, wie weit seine eigenen Fehleinschätzungen zum Scheitern beigetragen haben. Wie konnte er nach schwachen Testspielen glauben, die Mannschaft werde zum WM-Start fit sein? War das Festhalten an so vielen Weltmeistern von 2014 richtig, gleichwohl sie Formschwankungen oder gar Formschwächen hatten? Wurde nicht doch versäumt, ein Generationenwechsel einzuleiten – sozusagen Pflege des Establishments statt Fördern des Neuen? Und hat er beim Turnier selbst zu zögerlich gehandelt, namentlich festzumachen am agilen Julian Brandt, der in wenigen WM-Minuten mehr Dynamik aufs Feld brachte als alle Arrivierten?

Fragen über Fragen nach einem aus sportlicher Sicht katastrophalen Tag. Das Armband mit den Perlen und den fünf Sternen jedenfalls hat ganz sicher ausgedient.

