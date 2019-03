Sonne pur, 20 Grad, ein Tag zum Helden zeugen, wie der Volksmund so sagt. Oder aber, um den Grundstein zu legen für etwas Besonderes, zum Beispiel ein neues Fußballstadion. 500 Gäste haben sich am Freitag am Nachmittag im Freiburger Wolfswinkel auf einer riesigen Baustelle eingefunden.

Kräne, Sandberge, aber auch eine ausgebaggerte Fläche, die die Zukunft ahnen lässt. „Da, wo der Kran steht, wird mal ein Tor stehen“, sagt Fritz Keller und deutet mit der Hand Richtung Baustelle. Am anderen Ende, auch da wieder ein Kran, wird das andere Tor sein. Der Präsident des SC Freiburg hat in Gedanken schon mal ein erstes Tor geschossen.

„Grundsteinlegung für das neue SC-Stadion“ hieß es auf der Einladung. So viel passiert da ja nicht, aber „es ist ein wichtiger symbolischer Tag“, sagt SC-Finanzvorstand Oliver Leki. Fünf Jahre ist es her seit dem ersten Gedanken an ein neues Stadion, 24 Standortoptionen wurden geprüft, 50 Fachgutachten eingeholt, die ganze Stadt diskutierte das Projekt. Am Ende blieb der Standort im Wolfswinkel bei der Freiburger Messe, zwischen Flugplatz und Universität und in Nahdistanz zu einer Wohnsiedlung. 2014 sagte der Gemeinderat Ja, am 1. Februar dann in einem Bürgerentscheid die Freiburger Einwohner.

16 Millionen Euro Unterstützung durch das Land

In den Reden zur Grundsteinlegung wird der beschwerliche Weg immer wieder thematisiert. Keller und Leki verteilen Lob in alle Richtungen, an die Bürger, die Stadt, die SC-Fans und auch kritische Zeitgenossen. Der Präsident begrüßt Udo Harter, einen Nachbarn, und sagt, „die Zeit des Schulterschlusses ist gekommen“. Es fehlt aber auch nicht an mahnenden Worten in die Richtung derer, die das Projekt am liebsten nie verwirklicht gesehen hätten. „Ich hoffe“, sagt Edith Sitzmann, grüne Finanzministerin in der baden-württembergischen Landesregierung, „dass keine Unwägbarkeit eintritt, die den Baufortschritt verzögert.“ Die Politikerin gefällt mit einer gewitzten Rede und verweist darauf, dass die neue Infrastruktur im Wolfswinkel „doppelten Nutzen schafft – für den Sportclub und die angrenzende Universität.“ Die 16 Millionen Unterstützung des Landes seien „gut angelegt“.

Für den Sportclub Freiburg selbst ist das neue Stadion schlicht lebensnotwendig. „Wir schaffen damit die Grundvoraussetzung, um wirtschaftlich und sportlich konkurrenzfähig zu bleiben in einem, sagen wir’s mal deutlich, brutalen Wettbewerb“, sagt Oliver Leki.

In dem neuen Stadion neben dem Freiburger Flugplatz sollen knapp 35 000 Zuschauer Platz finden, davon 12 400 auf Stehplätzen.

Baugenehmigung im November 2018, jetzt Grundsteinlegung – und im August 2020 soll dann in der neuen SC-Heimat das erste Bundesligaspiel angepfiffen werden. Dazu braucht es eine ordentliche Anstrengung auf dem Bausektor, aber auch auf dem Rasen. In dieser Saison sollte der SC mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, aber auch in der nächsten Spielzeit wird der Kampf um den Klassenerhalt zum Alltag gehören.

Zur Saison 2020/21 soll das Stadion fertiggestellt sein. Der Stadionbau kostet rund 80 Millionen Euro und wird vom Verein finanziert. Die Infrastrukturkosten von 55 Millionen Euro trägt die Stadt.

Im neuen Stadion finden 34 700 Zuschauer Platz, 12 400 davon auf Stehplätzen. Die Baukosten von rund 80 Millionen Euro trägt der Verein. Die Infrastrukturkosten von 55 Millionen Euro übernimmt die Stadt Freiburg – abzüglich des Landeszuschusses.

Großen Applaus erntet Fritz Keller, als er sich an Trainer Christian Streich wendet, der mit Trainerkollegen und einigen Kickern gekommen ist. Das Stadion müsse für Spieler Motivation sein, „noch einige Jahre, und für dich, Christian, Jahrzehnte zu bleiben“, sagt der Präsident. Streich lächelt etwas gequält. In Gedanken ist er wohl schon einen Tag weiter. Heute, die Bayern, im Schwarzwaldstadion.