Lieber Gian Franco Kasper, was hat Sie dieser Tage eigentlich zu den Aussagen getrieben, dass Olympische Spiele zukünftig besser nur noch von Schurkenstaaten ausgerichtet werden sollten? Oder wie sonst soll man es verstehen, wenn Sie als Präsident des Internationalen Skiverbandes so zitiert werden: „Es ist nun einmal so, dass es für uns in Diktaturen einfacher ist. Vom Geschäftlichen her sage ich: Ich will nur noch in Diktaturen gehen, ich will mich nicht mit Umweltschützern herumstreiten.“ Aha, darum waren wir zuletzt also in Sotschi und Pyeongchang, deshalb finden die Winterspiele 2022 in Peking statt. Und Sie wundern sich, wenn der neutrale Sportfan das Interesse am Ringe-Spektakel verliert? Deutlicher kann man dem Zuschauer doch gar keine verbale Backpfeife geben. Ihnen und Ihresgleichen geht es doch schon lange nicht mehr um den Sport, sondern nur noch um den Profit. Ja, das ist populistisch, aber bei solchen Aussagen hört doch alles auf. Was ist eigentlich los mit Ihnen, mit Sportfunktionären generell aus der Schweiz? Der Blatter, der Infantino, jetzt auch noch Sie – wird da morgens bereits das schnapsgetränkte Brötchen ins Fondue getunkt? Pardon, aber ich habe gerade richtig Blutdruck. Gut, überraschend kommt solch Ersprochenes von Ihnen ja nicht. Sie wollten ja auch einst das Frauenskispringen verhindern mit der Argumentation, das es den Sportlerinnen dabei die Gebärmutter zerreißen könnte.

Kleiner Tipp, komisch ist ein Kasper lediglich im Puppentheater. Und im wahren Leben kann man mit 75 Jahren auch mal über einen Rücktritt nachdenken.