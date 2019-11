Am kommenden Freitag wollte Thomas Wetzel seinen Freund Ernst Hebeker in Germering bei München besuchen. Der langjährige Sportredakteur und der ehemalige stellvertretende Chefredakteur des SÜDKURIER sind schon lange befreundet, Hebeker hat zu seinem 66. Geburtstag eingeladen. Doch aus dem Wiedersehen wird nichts: Thomas Wetzel ist vergangene Woche in seiner Konstanzer Wohnung gestorben. Einfach so, Herzversagen wohl, im Alter von über 80 Jahren sei die Hebamme nicht mehr schuld, sagt der Volksmund, aber es hätte ja trotzdem nicht sein müssen.

Christina Edelmann, Thomas‘ Tochter, lebt mit ihrer Familie in Bad Homburg. Dort hatte Wetzel am 23. Oktober noch seinen 81. Geburtstag gefeiert, war eine Woche geblieben und wollte nächstes Jahr ganz umsiedeln vom Bodensee nach Hessen. „Er war guter Dinge“, sagt Christina am Telefon, „auch wenn er natürlich nicht mehr richtig gesund war.“ Eine schwierige Herzoperation vor wenigen Jahren hatte Wetzel doch sehr zugesetzt. Und man hatte es ihm ja auch angesehen. Aus dem gut genährten, lebenslustigen Zeitgenossen war ein schlanker, zu schlanker, nachdenklicher, ruhiger Mensch geworden.

Zeitsprung zurück. Mitte der 70er-Jahre. Ich, das journalistische Milchgesicht, Wetzel, das Schwergewicht. Wir fanden schnell einen Draht zueinander. „tewe“, so sein Kürzel, hatte ein Rückgrat aus Felsstein. Als Betriebsrat scheute er keine Konfrontation, und das zu Zeiten, da es noch richtige Arbeitskämpfe gab. Er war direkt, manchmal schonungslos – aber doch mit einem weichen Kern, den Freunde schneller entdecken konnten als Gegner. Der Journalist Wetzel war rhetorisch unangreifbar – na ja, fast.

„Liegt ein Auge auf dem Tresen, ist ein Zombie dagewesen“

Als er einmal einen seiner knallharten Kommentare gegen korrupte Funktionäre mit dem Satz begann, „Liegt ein Auge auf dem Tresen, ist ein Zombie dagewesen“, gab es einen Aufschrei, im Haus wie auch von außen. Dabei hätten die Empörten nur den Artikel in gebotener Ruhe zu Ende lesen müssen und so kapiert, was Wetzel gemeint und warum er den drastischen Einstieg gewählt hatte. Gekümmert hat es ihn freilich nicht, da hatte er eine Schwarte wie der Speck, den er gerne zur Geschmacksveredelung in deftige Eintöpfe schnitt. Kochen konnte Wetzel ebenfalls ausgezeichnet, er stammte ja auch, für den Freund des Kalauers sehr passend, aus Essen! Den richtigen Rotwein hatte er auch immer parat – und die Packung Roth-Händle sowieso. Der Mann lebte, er lebte gerne. Er genoss, er genoss gerne. Man konnte ihm das Wohlbefinden ansehen, wenn ihn nach bewältigtem Mahl ein Lächeln ins Gesicht stieg. Als mir an einem solchen Abend zum ersten Mal ein Schwarzweiß-Bild eines drahtigen jungen Mannes gezeigt wurde, hätte ich alles vermutet, aber nicht, dass dieser Kerl der junge Wetzel war. Ein Sprinter mit Muskeln, grüß Gott, Adonis! „Ja, doch“, sagt Tochter Christina, „er war früher schon ein Knackerchen.“

Beerdigung am Freitag

Thomas Wetzel war gern gesehener Gast in meiner Clique. Eine Generation älter? Lächerlich. Sportjournalisten kennen da eh nur die gerade Fünf und „tewe“ war exakt so. Wenn man einen Kumpel brauchte, der noch nicht heim musste oder wollte in den frühen Morgenstunden, auf Thomas war Verlass. Aber das ist ja nur die gesellige Seite. Die journalistische war noch intensiver. Ich erlebte mit Wetzel viele große Ereignisse, er als SÜDKURIER-Mann, ich als freier Journalist und SÜDKURIER-Mitarbeiter. Leichtathletik-Weltmeisterschaften, Ski-Weltmeisterschaften, die Olympischen Spiele in Barcelona 1992 – herausragende Erfahrungen. So viele Bilder sind mir in den vergangenen Tagen durch den Kopf gegangen. Schön, dass sie noch da sind!

Jetzt am Freitag also wollte Thomas Wetzel in Germering mit Ernst Hebeker Geburtstag feiern und Peter Thum, sein Konstanzer Freund aus alten Tagen, ihn um 14.00 Uhr abholen. Wetzel hatte sich einen Zettel geschrieben mit Namen und Uhrzeit. Und nun? Wird er stattdessen am Freitag auf dem Friedhof in Bad Homburg beerdigt und die Zeremonie beginnt exakt um 14.00 Uhr. Ein letzter Schicksalswink. Ruhe in Frieden, stiller Mentor, toller Mensch, unaufdringlicher und gerade deshalb so wertvoller Freund.