Eineinhalb Wochen dauert die Ski-WM in Österreich. Sie ist der Höhepunkt für die nordischen Wintersportler in dieser Saison. Die deutschen Athleten durften schon über Medaillen jubeln. Doch was passiert neben dem Sport? Mehr als 1000 Journalisten berichten über die WM. Es gibt Pressezentren in Innsbruck an der Schanze und im Haupt-WM-Ort Seefeld.

Im Pressezentrum in Seefeld wird fleißig gearbeitet. | Bild: Scheinhof, Marco

Damit die Journalisten aus aller Welt bei den Pressekonferenzen alles verstehen, übersetzen Dolmetscher. Die meisten Gespräche finden auf englisch oder deutsch statt. Viele Journalisten aber kommen aus Skandinavien, Polen oder Russland. Und die fühlen sich in ihrer Heimatsprache nun mal sicherer und wohler.

Während der Pressekonferenzen übersetzen Dolmetscher. | Bild: Scheinhof, Marco

Auch für die Zeit nach langen Arbeitstagen haben die Organisatoren vorgesorgt. Sie haben eine sogenannte Media-Lounge eingerichtet. Gemütliche Sofas stehen bereit und Fahrräder für die sportliche Betätigung zwischendurch. Nebenan werden kostenlose Massagen angeboten, die auch die Sportler in Anspruch nehmen können, die ohne eigenen Physiotherapeuten angereist sind.

Nach der Arbeit gibt es Ruhemöglichkeiten in der Media-Lounge. | Bild: Scheinhof, Marco

Auch Wettkämpfe unter den Journalisten sind möglich. Allerdings eher nicht auf der Schanze oder in der Loipe. Das ganze ist harmloser und weniger anstregend. Macht aber auch viel Spaß. Tischkicker ist ein beliebter Zeitvertreib.

Am Kicker gibt es Ablenkungsmöglichkeiten. | Bild: Scheinhof, Marco

Vergangene Woche war im Pressenzentrum Ursula von der Leyen zu Gast. Die Verteidigungsministerin ist sozusagen die Chefin vieler Athleten. Fabian Rießle und Co. sind zu großen Teilen bei der Bundeswehr angestellt. Ohne diese Absicherung wäre es kaum möglich, den Sport professionell zu betreiben. Bei von der Leyens Besuch war der Andrang groß, neben ihr steht Alfons Hörmann, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen drückt den Sportlern die Daumen. | Bild: Scheinhof, Marco

Auch das österreichische Heer ist bei der WM stark vertreten. Es gibt einen eigenen Werbestand, mit der Möglichkeit sich eingehend zu informieren. Doch auch als Helfer sind die Soldaten gefragt. Etwa um nach den Wettkämpfen die Loipen schnellstmöglich zu präparieren, damit der Schnee auch am Folgetag in einem guten Zustand ist.

Die Soldaten des österreichischen Heers helfen, wo sie benötigt werden. | Bild: Scheinhof, Marco

Auch aus dem Schwarzwald sind einige Helfer und Mitarbeiter bei der WM dabei. Zum Beispiel Alexander Emde aus Schönwald, der als Aufpasser für den Bilderrechteinhaber Infront vor Ort ist. Seine Aufgabe: Während und nach der Wettkämpfe darauf achten, dass kein Journalist, dem die Rechte für Bewegtbilder fehlen, Videos von den Wettkampfstätten dreht.

Alexander Emde aus Schönwald arbeitet für den Rechteinhaber Infront. | Bild: Scheinhof, Marco